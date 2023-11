Diamanten, Smaragde, Rubine: Das sind die teuersten Smartphones

Smartphone-Preise im vierstelligen Bereich sind längst keine Seltenheit mehr. So ruft Google für das Pixel Fold regulär etwa 1.899 Euro auf. Verglichen mit den Modellen von Luxusmarken ist das allerdings ein Schnäppchen. Es gibt es eine exklusive Riege von Smartphones, die Preisschilder tragen, die selbst die besten Finanzjongleure ins Schwitzen bringen würden. Tauchen wir ein in die glitzernde Welt der Super-Smartphones, in der die Preise so hoch sind, dass wohl selbst Elon Musk kurz schlucken würde.

Wir haben für euch die exklusivsten und extravagantesten Smartphones zusammengesucht, bei denen der Preis nicht nur die Augenbrauen, sondern auch das Ausgabenkonto nach oben schnellen lässt. Diese High-End-Geräte sind nicht nur Kommunikationsmittel, sondern Statussymbole, die signalisieren: „Ich telefoniere nicht nur, ich telefoniere mit Stil.“ Schließlich kann ein Mobiltelefon heutzutage offenbar nicht nur mit einer bunten Auswahl an Emojis, sondern auch mit einem Hauch von Prestige und einer Prise exklusivem Flair glänzen.

