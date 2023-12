Hier sind die besten Smartphones des Jahres 2023: Von Android bis iPhone

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Bevor wir tief in die Materie einsteigen, sollte an dieser Stelle festgehalten werden: Das beste Smartphone gibt es nicht. Denn jedes Modell hat seine Vor- und Nachteile – angefangen von verschiedenen Preispunkten über das Design und natürlich die verschiedenen Nutzeroberfläche, über die man sich jeweils vortrefflich streiten kann, bis hin zu Kamera. Ebenso darf die Wahl des jeweiligen Betriebssystem nicht vernachlässigt werden, wobei Android-User:innen oftmals bei Android bleiben und iPhone-Nutzer:innen ihr iOS lieben, auch wenn Plattform-Wechsler:innen mittlerweile mit weniger Hürden zu kämpfen haben.

Anzeige Anzeige

In diesem Artikel findet ihr eine Auswahl aktuell empfehlenswerter iPhones und Android-Smartphones. Dabei spielen neben der Ausstattung auch Preis und Software-Support eine große Rolle bei der Selektion, damit ihr die Geräte möglichst lange sicher nutzen könnt. Einige Hersteller, die etwa nur zwei Jahre Updates versprechen, oder jene, die ihre Geräte mit unendlich viel Bloatware „zumüllen“, haben wir nicht mit aufgenommen.

Um und jenseits der 1.000 Euro: Top-Smartphones der Premium-Liga

iPhone 15 Pro und 15 Pro Max: Apples „Über-Phones“

Wenn euch Geld egal ist und ihr das Beste von Apple haben wollt, geht in diesem Jahr nichts am iPhone 15 Pro Max (unser Test) vorbei. Das neueste Topmodell mit hellem 6,7-Zoll-Bildschirm, schnellem A17-Pro-Chip und Titangehäuse ist spürbar leichter als der Vorgänger und fühlt sich in der Hand außerdem hochwertiger an.

Anzeige Anzeige

Ferner zeichnet es sich durch eine neue Telekamera mit fünffachem optischen Zoom aus. Diesen Zoom bieten zwar seit einer Weile schon einige Android-Geräte, für Apple ist es aber eine Premiere, die der Hersteller nur dem Max gegönnt hat. Das kleinere Pro kommt weiterhin mit dreifachem Zoom. Die beiden weiteren Kamerasensoren sind identisch und liefern sehr gute Resultate.

Zudem hat Apple bei seinen Topmodellen den klassischen Stummschalter gekillt, der durch eine „Aktionstaste“ ersetzt wurde. Diese kann zwar weiterhin als Stummschalter genutzt werden, ihr könnt dem Button aber auch eine Vielzahl weiterer Funktionen verpassen. Zwar unkreativ, aber praktisch: Ich nutze ihn zum Schnellstart der Kamera. Nicht vergessen werden darf natürlich der Umstieg beim Anschluss von Lightning auf USB-C.

Anzeige Anzeige

Wie für Apples Pro-Modelle üblich haben sie einen saftigen Preis: Die 6,1-Zoll-Variante kostet ab etwa 1.200 Euro* und das Max-Modell mit 6,7-Zoll-Bildschirm geht bei 1.450 Euro los.

iPhone 15 Pro Max iPhone 15 Pro iPhone 14 Pro Max iPhone 15 iPhone 14 Pro iPhone 15 Plus iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 13 iPhone SE (2022) Display 6,7 Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.796 x 1.290, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien), Dynamic Island,

Always-On Display 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.556 x 1.179 Pixel, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien),Dynamic Island,

Always-On Display 6,7 Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.796 x 1.290, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien),Dynamic Island,

Always-On Display

6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display; 2.556 x 1.179 Pixel, 19,5:9, 460 ppi; 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien) 6,1-Zoll OLED Super Retina XDR Display, 2.556 x 1.179 Pixel, 460 ppi, 120 Hz, HDR, Ceramic Shield, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien),Dynamic Island,

Always-On Display 6,7-Zoll OLED-Display; 2.796 x 1.290 Pixel, 460 ppi, 60 Hz, HDR, 1.000 Nits maximale typische Helligkeit, 1.600 Nits Spitzenhelligkeit (HDR), 2.000 Nits Spitzenhelligkeit (im Freien) 6,1-Zoll OLED-Display, 2.532 x 1.170 Pixel, 460 ppi, 60 Hz, 458 ppi, HDR, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR)

6,7-Zoll OLED-Display; 2.778 x 1.284 Pixel, 458 ppi, , 60 Hz, HDR, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR)

6,1-Zoll OLED-Display, 2.532 x 1.170 Pixel, 460 ppi, 60 Hz, 458 ppi, HDR, 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1.200 Nits Spitzenhelligkeit (HDR)

4,7 Zoll IPS-Display, 1.334 x 750 Pixel bei 326 ppi



Prozessor A17 Pro Chip, 3nm A17 Pro Chip, 3nm A16 Bionic, 4 nm, 5-GPU-Kerne A16 Bionic, 4 nm, 5-GPU-Kerne A16 Bionic, 4 nm A16 Bionic, 4 nm, 5-GPU-Kerne A15 Bionic, 5 nm, 5-GPU-Kerne A15 Bionic, 5 nm, 5-GPU-Kerne A15 Bionic, 5 nm, 4-GPU-Kerne A15 Bionic, 5 nm, 4-GPU-Kerne RAM 8 GB 8 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 6 GB 4 GB 3GB Flashspeicher 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB, 1 TB 128, 256, 512 GB 128, 256, 512 GB 128, 256, 512 GB 64, 128 oder 256 GB Rahmen Titan Titan Edelstahl Aluminum Edelstahl Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Aluminum Kamera 48 MP Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­-Shift der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP); 12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel

12 MP 2x Tele (ermöglicht durch Quad‑Pixel Sensor): 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel

12 MP 5x Tele: 120 mm, ƒ/2.8 Blende, optische Bild­stabilisierung mit 3D Sensor­verschiebung und Autofokus, Tetraprisma Design

5x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 10x optischer Zoombereich

Bis zu 25x digitaler Zoom 48 MP Hauptkamera: 24 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­-Shift der 2. Generation, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP)

12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.2 Blende und 120° Sichtfeld, 100 % Focus Pixel

12 MP 2x Tele (ermöglicht durch Quad‑Pixel Sensor): 48 mm, ƒ/1.78 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung der 2. Generation, 100 % Focus Pixel

12 MP 3x Tele: 77 mm, ƒ/2.8 Blende, optische Bild­stabilisierung

3x optisches Einzoomen, 2x optisches Auszoomen, 6x optischer Zoombereich

Bis zu 15x digitaler Zoom Weitwinkel: 48 MP, 2160p

Nona-LED, f/1,78, AF, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, 120 Grad;

Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.8, 3x optischer Zoom (6x optischer Zoombereich), 15x Digital;

LiDAR Scanner;

Sensor-Shift, Apple ProRAW, Nachtmodus Porträts

48 MP Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP)

12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld Weitwinkel: 48 MP, 2160p

Nona-LED, f/1,78, AF, OIS

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, 120 Grad;

Telezoom: 12 MP mit ƒ/2.8, 3x optischer Zoom (6x optischer Zoombereich), 15x Digital;

LiDAR Scanner;

Sensor-Shift, Apple ProRAW, Nachtmodus Porträts

48 MP Hauptkamera: 26 mm, ƒ/1.6 Blende, optische Bild­stabilisierung mit Sensor­verschiebung, 100 % Focus Pixel, Unterstützung für superhochauflösende Fotos (24 MP und 48 MP)

12 MP Ultraweitwinkel: 13 mm, ƒ/2.4 Blende und 120° Sichtfeld Weitwinkel: 12 MP f/1.5, OIS, Sensor-Shift

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.5, OIS, Sensor-Shift

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad Weitwinkel: 12 MP f/1.6

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2.4, 120 Grad 12 MP Kamera mit

ƒ/1.8-Blende, 5x digitaler Zoom Frontkamera 12 MP Kamera

ƒ/1.9 Blende

Autofokus mit Focus Pixeln 12 MP Kamera

ƒ/1.9 Blende

Autofokus mit Focus Pixeln 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 12 MP Kamera

ƒ/1.9 Blende

Autofokus mit Focus Pixeln 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 12 MP Kamera

ƒ/1.9 Blende

Autofokus mit Focus Pixeln 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 12 MP, 2160p

Display-Blitz, f/1,9, AF 7 MP mit ƒ/2.2 Biometrie Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Face ID Touch ID



Stummschalter/Action Button Action Button Action Button Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Anschluss USB C (USB 3 (bis zu 10 Gbit/s)) USB C (USB 3 (bis zu 10 Gbit/s)) Lightning USB C (USB 2 (bis zu 480 Mbit/s)) Stummschalter USB C (USB 2 (bis zu 480 Mbit/s)) Stummschalter Stummschalter Stummschalter Stummschalter Funkstandard 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA), U1 UWB 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA), U1 UWB 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5 5G (Sub‑6 GHz und mmWave) (mmWave nur in den USA) Sonstiges Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U2 UWB

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U2 UWB Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U1 UWB

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U2 UWB Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U1 UWB Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, Qi2, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6e, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U2 UWB Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung, U1 UWB

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68, 5G (Sub‑6 GHz und mmWave, Wifi 6, Bluetooth 5.3, IP68, Notruf SOS,

Unfallerkennung

Magsafe, 15 Watt drahtloses Laden, IP68 drahtloses Laden, Wifi 6, Bluetooth 5, IP67 Akku/ Laufzeit 4.422 mAh

3.274 mAh



4.323 mAh 3.349 mAh

3.200 mAh 4.383 mAh 3.279 mAh 4.325 mAh 3.227mAh (fest verbaut) 2.018 mAh Farben Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau, Titan Natur



Titan Schwarz, Titan Weiß, Titan Blau, Titan Natur



Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink



Space Schwarz, Silber, Gold, Dunkellila Schwarz, Blau, Grün, Gelb, Pink



Mitternacht, Violett, Polarstern,

(PRODUCT)RED, Blau Mitternacht, Violett, Polarstern,

(PRODUCT)RED, Blau Product RED , Polarstern, Mitternacht, Blau, Rosé, Grün



Schwarz, Weiß, Rot (PRODUCT)RED Abmessungen 159,9 x 76,7 x 8,25 146,6 x 70,6 x 8,25 mm 160,7 x 77,6 x 7,85 mm 147,6 x 71,6 x 7,8 mm 147,5 x 71,5 x 7,85 mm 160,9 x 77,8 x 7,8 mm 146,7 x 71,5 x 7,80 mm 160,8 x 78,1 x 7,80 mm 146,7 x 71,5 x 7,65 mm 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Gewicht 221 g 187 g 240 g

171 g 206 g

201 g 172 g

203 g 174 g

144 g

Preis ab 1.449 Euro ab 1.199 Euro ab 1.429 Euro ab 949 Euro ab 1.299 Euro ab 1.099 Euro ab 999 Euro ab 1.149 Euro ab 729 Euro ab 549 Euro

Sofern ihr jedoch ein iPhone 13 Pro (Test) oder iPhone 14 Pro (unser Test) besitzt, sind die Unterschiede besonders bei der Haptik zwar spürbar, aber in anderen Bereichen weniger groß. Für Besitzer:innen älterer Modelle sind die neuen iPhone-Modelle aber ein Riesenschritt.

Anzeige Anzeige

Google Pixel 8 Pro: Smartes Smartphone mit toller Kamera

Auf der anderen Seite ist Android-Entwickler Google mittlerweile selbst unter die Top-Smartphone-Hersteller gegangen. Die neuen Pixel-8-Geräte sind nicht nur ausgezeichnet verarbeitet und sehen mit ihrem rückseitigen Kamera-Visor markant aus, sondern sie können auch was. Im Unterschied zu den meisten Herstellern setzt Google nicht zwingend auf Prozessoren mit Top-Geschwindigkeiten, dafür aber auf KI und smarte Features, die die Geräte zu den bislang „klügsten“ Smartphones machen.

Der Fokus liegt dabei auf Kamera-Features und Bildbearbeitung, womit ihr eure Fotos und Videos nachträglich bearbeiten respektive umfangreich manipulieren könnt. Abseits dessen ist die Kamera mit fünffacher optischer Vergrößerung selbst ausgezeichnet und kann sich mit der Topliga messen. So gut wie auf dem Pixel 8 Pro (unser Test) ist außerdem die Spracherkennung auf keinem anderen Smartphone, sodass ihr Textnachrichten oder anderes einfach diktieren könnt.

Ausgezeichnet ist außerdem die Software, die aufgeräumt ist und dennoch viele Funktionen an Bord hat. Unangefochten ist Google außerdem beim Updatesupport: Nicht nur liefert das Unternehmen Android-Updates als erstes, sondern es bietet zusätzlich monatliche Sicherheitspatches und regelmäßige Feature-Updates für einen Zeitraum von sieben langen Jahren. Preis-Leistungstechnisch bietet das Pixel 8 Pro daher für knapp 1.100 Euro für ein aktuelles Smartphone eines der derzeit besten Pakete.

Anzeige Anzeige

Google Pixel 8, 8 Pro, 7 Pro, 7: Spezifikationen im Vergleich

Modell Google Pixel 8 Pro Google Pixel 8 Google Pixel 7 Pro Google Pixel 7 Betriebssystem Android 14 Android 14 Android 13 Android 13 Display 6,7 Zoll LTPO-OLED mit 1 bis 120 Hertz (dynamisch); 1.344 x 2.992 Pixel; 489; 20:9-Seitenverhältnis; Always-On-Display; HDR; Corning Gorilla Glas Victus 2, bis 1.600 nits (HDR); 2.400 Peak

6,2 Zoll- OLED bis 120 Hertz; 1.080 x 2.400 Pixel; 428 ppi; 20:9 Seitenverhältnis; Always-On-Display; HDR; Corning Gorilla Glas Victus, bis 1.400 nits (HDR), 2.000 nits (Peak)

6,7 Zoll LTPO-OLED mit 120 Hertz (dynamisch); QHD+ 1.440 x 3.120 Pixel, 512 ppi, bis zu 1.000 Nit (HDR-Helligkeit) und bis zu 1.500 Nit

(Spitzenhelligkeit) 6,3 Zoll- OLED mit 90 Hertz; FHD+ mit 1.080 x 2.400, 416 ppi, bis zu 1.000 Nit (HDR-Helligkeit) und bis zu

1.400 Nit (Spitzenhelligkeit) Prozessor Google G3 Tensor Google G3 Tensor Google G2 Tensor Google G2 Tensor 12 GB LPDDR5 RAM 8 GB LPDDR5 RAM 12 GB LPDDR5-RAM 8 GB LPDDR5-RAM Interner Speicher 128/256 GB (nicht erweiterbar) UFS 3.1) 128 GB/ 256 GB (nicht erweiterbar) UFS 3.1) 128/256 GB (nicht erweiterbar) 128/256 GB (nicht erweiterbar) Hauptkamera Triple-Kamera:

– 50 MP Octa-PD-Weitwinkelkamera

1,2 μm Pixelbreite

f/1.68 Blende

82-Grad-Sichtfeld

1/1,31″ Bildsensorgröße;

– 48 MP Quad-PD-Ultrawide-Kamera mit Autofokus

0,8 μm Pixelbreite

f/1.95 Blende

125,5-Grad-Sichtfeld

Objektiv-Korrektur;

– 48 MP Quad PD telephoto camera

0.7 μm pixel width

f/2.8 aperture

21.8-degree field of view

5x optical zoom

Super Res Zoom up to 30x Dual-Kamera:

– 50MP Octa-PD-Weitwinkelkamera

1,2 μm Pixelbreite

f/1.68 Blende

82-Grad-Sichtfeld

1/1,31″ Bildsensorgröße

Super Res Zoom bis zu 8x;

– 12-MP-Ultraweitwinkelkamera mit Autofokus

1,25 μm Pixelbreite

f/2.2-Blende

125,8-Grad-Sichtfeld

Objektiv-Korrektur

Triple-Kamera:

- 50 MP Weitwinkel (Samsung GN1), Pixelgröße: 1,2 μm,

Blende: ƒ/1.85,

Sichtfeld: 82°,

Bildsensorgröße: 1/1,31";

- 12 MP Ultraweitwinkel (Sony IMX381), Pixelgröße: 1,25 μm,

Blende: ƒ/2.2,

Sichtfeld: 126°,

Objektivkorrektur

- 48 MP Telezoom (Samsung GM1),

Pixelgröße: 0,7 μm,

Blende: ƒ/3.5,

Sichtfeld: 20,6°,

5x optischer Zoom,

30x Super-Resolution-Zoom





Dual-Kamera:

- 50 MP Weitwinkel (Samsung GN1) mit 8x Super-Resolution-Zoom,

Pixelgröße: 1,2 μm,

Blende: ƒ/1.85,

Sichtfeld: 82°,

Bildsensorgröße: 1/1,31";

-12 MP Ultraweitwinkel (Sony IMX381), Pixelgröße: 1,25 μm,

Blende: ƒ/2.2,

Sichtfeld: 114°,

Objektivkorrektur Frontkamera 10,5 MP; 1,22 μm Pixelgröße;

Blende: ƒ/2.2

Fixfokus;

94°-Ultraweitwinkel-Erfassungswinkel 10,5 MP; 1,12 μm Pixelgröße; Blende: ƒ/2.0

Fixfokus; 84°-Weitwinkel-Erfassungswinkel 10,8 MP mit f/2,2 Fixfokus, Pixelgröße 1,22 μm,

92,8°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld 10,8 MP mit f/2,2 Fixfokus, Pixelgröße 1,22 μm,

92,8°-Ultraweitwinkel-Sichtfeld Akkukapazität 5.050 mAh 4.575 mAh 5.000mAh 4.355 mAh Konnektivität Wi-Fi 7, Dual-Sim per eSIM, 5G, Bluetooth 5.3, Ultrabreitband-Chip; NFC; GPS Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Dual-Sim per eSIM, 5G; NFC; GPS WiFi 6E, Bluetooth v5.2 + LE, A2DP (HD-Codecs: AptX, AptX HD, LDAC), Ultrabreitband-Chip, GPS, LTE, 5G, NFC WiFi 6E, Bluetooth v5.2 + LE, A2DP (HD-Codecs: AptX, AptX HD, LDAC), GPS, LTE, 5G, NFC Abmessungen 162,6 x 76,5 x 8,9 mm 150,5 x 70,8x 8,9 mm ca. 162,9 x 76,6 x 8,9 mm ca. 155,6 x 73,2 x 8,7 mm Gewicht 213 g 187 g 212 g 197 g Farben Obsidian, Porcelain, Bay Obsidian, Hazel, Rose Obsidian, Snow, Hazel Obsidian, Snow, Lemongrass Sonstiges Titan M2, UWB, Laden mit 30 Watt, Wireless-Charging mit bis zu 23 Watt mit Google Pixel Stand 2 (12 Watt mit Standard-Qi-Wireless);

IP68, Temperatursensor Titan M2, Laden mit 30 Watt, Wireless-Charging mit bis zu 21 Watt mit Google Pixel Stand 2 (12 Watt mit Standard-Qi-Wireless); IP68 Fingerabdrucksensor, USB Typ C (USB 3.1), Stereo-Front-Lautsprecher, Titan M2-Sicherheitsmodul, IP68, „Schnellladen“ mit 23W, drahtloses Laden, Reverse Charging, Dual-SIM (1x physisch, 1X eSIM) Fingerabdrucksensor, USB Typ C (USB 3.1), Stereo-Front-Lautsprecher, Titan M2-Sicherheitsmodul, IP68, „Schnellladen“ mit 20 W, Drahtloses Laden, Reverse Charging,Dual-SIM (1x physisch, 1X eSIM) Preis ab 1.099 Euro ab 799 Euro ab 899 Euro (128 GB);

999 Euro (256 GB) ab 649 Euro (128 GB); 749 Euro (256 GB)

Wenn ihr weniger ausgeben wollt und nicht zwingend einen fünffachen Zoom braucht, ist das kompaktere Pixel 8 mit seinem 6,2-statt 6,7-Zoll-Display eine vorzügliche Wahl. Zudem kostet es nur ab 799 Euro.

Alles drin, alles dran: Samsung Galaxy S23 Ultra

Der Branchenprimus Samsung liefert mit seinem Galaxy S23 Ultra (unser Test) eines der Highlights des Jahres ab. Im High-End-Smartphone steckt ein riesiges und helles 6,8-Zoll-Display, ein integrierter S Pen, vier rückseitige Kameras und endlich auch in Deutschland mit dem Snapdragon-8-Gen-2 ein ausgezeichnetes SoC (System-on-a-Chip) aus dem Hause Qualcomm, das uns bisher verwehrt wurde.

Samsungs Galaxy S23 Ultra ist für Menschen, die nach den Motto „Haben ist besser als brauchen“ leben oder die Fans des Stylus respektive der eingestellten Note-Serie sind. Samsung hat im Grunde alles verbaut, was möglich ist. Das Modell zeichnet sich unter anderem durch die Quad Kamera aus, die dank der zwei Telezoom-Sensoren noch variabler einsetzbar ist als die des iPhone 15 Pro Max, da das S23 Ultra einen bis zu zehnfachen optischen Zoom ermöglicht, um Objekte noch näher heranzuholen.

Anzeige Anzeige

In Sachen Softwareupdates wurde Samsung jüngst von Google entthront, dennoch gehört der Hersteller immer noch zu den Aushängeschildern der Android-Welt. Mit vier großen Android-Versionen und fünf Jahren Sicherheitspatches liegt Samsung aber immer noch vor vielen der in Deutschland agierenden Smartphone-Hersteller.

Im Fazit unseres Tests schrieb ich, dass Samsung mit dem Galaxy S23 Ultra ein ausgezeichnetes Smartphones gelungen ist, das ein größeres Update darstellt, als es rein äußerlich zu sein scheint. Allein der Wechsel vom Exynos-SoC auf Qualcomms Snapdragon-SoC ist eine wichtige und längst überfällige Veränderung, die dem Smartphone nicht nur eine höhere Leistung und Effizienz, sondern ebenso ein mehr an Laufzeit verleiht, als der Vorgänger lieferte.

Samsung Galaxy S23 Ultra, S23 Plus und S23: Spezifikationen im Vergleich

Modell Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Display 6,8 Zoll (1.440 x 3.080 Pixel), 1 - 120 Hertz Infinity-O-Display – WQHD+, 2.150 nits, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+ 6,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 393 ppi

6,1 Zoll Dynamic AMOLED 2X, 2.340 x 1080 Pixel, Infinity-O-Display, 48 - 120 Hertz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, 425 ppi Betriebssystem Android 13 mit Samsung One UI 5.1

Android 13 mit Samsung One UI 5.1

Android 13 mit Samsung One UI 5.1

Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 4nm Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 4nm Octa-Core Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, 4nm Octa-Core Arbeitspeicher 8/12 GB RAM 8 GB RAM 8 GB RAM Interner Speicher 256 GB bis 1 TB (1 TB nur bei Samsung) 256/ 512 GB 128/ 256 GB Akkukapazität 5.000 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos 4.700 mAh (fest verbaut), 45 Watt Schnellladen, 10 Watt kabellos 3.900 mAh (fest verbaut), 25 Watt Schnellladen, 15 Watt kabellos Hauptkamera Weitwinkel: 200 MP, f/1,7, Quad-Pixel, 23mm, OIS, 85°;

Ultraweitwinkel: 12 MP, f/2,2, Dual-Pixel, FOV 120°;

Teleobjektiv: 2 x 10 MP bis zu 10x optischer Zoom Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz

Weitwinkel: 50 MP (85°, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0 µm, OIS, 2PD);

Ultraweitwinkel: 12 MP, FOV 120°, f/2.2, 13mm, 1/2.55", 1.4 µm);

Telezoom: 10 MP mit 3x optischem Zoom (36°, f/2.4, 69mm, 1/3.94", 1.0 µm, OIS), Autofokus PDAF, Blitz

Frontkamera 12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

12 MP, Dual-Pixel, f/2.2, 80°, 25mm, HDR10+

Konnektivität Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e, UWB

Bluetooth 5.3, USB Typ C, NFC, Wi-Fi 6e

Sonstiges Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, UWB etc. Fingerabdrucksensor im Display, 2D-Gesichtserkennung, -Dual-NanoSIM, Wireless-Charging 2.0, wasser- und staubdicht (nach IP68), Powershare, Stereolautsprecher mit Dolby Atmos, etc. Abmessungen 163,4 x 78,1 x 8,9 mm 157,8 x 76,2 x 7,6 mm

146,3 x 70,9 x 7,6 mm Gewicht 233 Gramm 195 Gramm

167 Gramm Farben Schwarz (Phantom Black), Creme (Cream), Grün (Green) und Violett (Lavender) Schwarz (Phantom Black), Creme (Cream), Grün (Green) und Violett (Lavender) Schwarz (Phantom Black), Creme (Cream), Grün (Green) und Violett (Lavender) Preis (UVP) ab 1.400 Euro ab 1.200 Euro ab 950 Euro

Auch wenn das Galaxy S24 Ultra in wenigen Monaten angekündigt wird, ist das aktuelle Modell immer noch eine sehr gute Wahl, die mit einem Straßenpreis von um die 1.000 Euro* auf Höhe des Pixel 8 Pro liegt.

Anzeige Anzeige

iPhone 15: Der günstigere Einstieg in die USB-C-Apple-Welt

Wenn ihr keine 1.200 Euro oder mehr in die Hand nehmen, aber dennoch eines der neuen iPhone-Modelle mit USB-C-Port erstehen wollt, lohnt der Blick auf das iPhone 15 (unser Test). Das Smartphone ist für die meisten Nutzer:innen ohnehin die „vernünftige“ Wahl, da es nun wie die Pros die durchaus praktische Dynamic Island erhalten hat und mit dem A16 Bionic den gleichen Chip wie die Topmodelle des letzten Jahres.

Nicht unterschätzt werden darf der weniger kantig geformte Rahmen, der zwar aus Aluminium und nicht aus Titan besteht, sich aber weit besser in der Hand anfühlt als der des iPhone 14. Außerdem hat Apple bei den Kameras nachgelegt: Der neue 48-Megapixel-Sensor der Weitwinkelkamera unterstützt nun wie die Pro-Modelle einen verlustfreien zweifachen Zoom. Im Unterschied zu den Pro-Modellen spart sich Apple bei den Basisversionen wie bei den Vorgängern ein dediziertes Teleobjektiv.

Das iPhone 15 kostet ab knapp 950 Euro* mit 6,1-Zoll-Display. Präferiert ihr ein größeres Display, seid aber nicht bereit, ab 1.450 Euro in die Hand zu nehmen, ist das iPhone 15 Plus eine gute Wahl, das in Sachen Akkulaufzeit allen anderen aktuellen iPhones den Rang abläuft.

Anzeige Anzeige

Smartphones für um die 500 Euro

Google Pixel 7a: Preis-Leistungs-Sieger

Wie im vergangenen Jahr das 6a schafft es Googles Pixel 7a in diesem Jahr wieder in unsere Topliste der Smartphones um die 500 Euro. Das neue Modell ist preislich mit einer UVP von 509 Euro zwar höher als der Vorgänger angesiedelt, es ist aber tatsächlich das bessere Gerät. So verfügt es nun über ein 90- statt 60-Hertz-Display, bleibt aber mit einer Diagonale von 6,1 Zoll schön handlich.

Zur weiteren Ausstattung des 7a gehören Googles Tensor-G2-Chipsatz, der etwa auch im Pixel 7, 7 Pro (unser Test) und dem Pixel Fold (Test) steckt, sowie acht Gigabyte RAM, eine gute 64-Megapixel-Weitwinkelkamera und auch kabelloses Laden. Für ein Mittelklasse-Gerät immer noch nicht selbstverständlich ist der Schutz gegen Staub und Wasser nach IP67. Mit Android-Updates bis 2026 und Sicherheitspatches bis 2028 ist das Pixel 7a für Jahre auf der sicheren Seite und mit einem Straßenpreis von mittlerweile um die 480 Euro* ein guter Deal.

Alternative: Samsung Galaxy A54

Wenn ihr ein Modell mit größerem Display sucht, ist das Samsung Galaxy A54 (unser Test) eine interessante Option. Es hat ein 6,4-Zoll-Display mit 120 Hertz, vier Kameras und einen Akku, der eine Nuance länger hält als der des Google-Geräts. Bisweilen liegt der Straßenpreis merklich unter dem des Google-Pendants.

Anzeige Anzeige

Google Pixel 7a und Samsung Galaxy A54: Spezifikationen im Vergleich

Modell Google Pixel 7a Samsung Galaxy A54

Betriebssystem Android 13 Android 13 Display 6,1 Zoll gOLED, 1.080 x 2.400 Pixel

60/90Hz, 429 ppi 6,4 Zoll Super AMOLED, 1.080 x 2.340 Pixel, bis zu 120Hz, 403 ppi Prozessor Google G2 Tensor Samsung Exynos 1380

Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR5 RAM 8 GB LPDDR5 RAM Interner Speicher 128/256 GB UFS3.1 (nicht erweiterbar) 128/256 GB Hauptkamera Dual-Kamera:

Weitwinkel: 64 MP Quad-PD, Quad Bayer, Pixelgröße: 0,8 μm, ƒ/1,89, 4k60, 80 Grad, Bildsensorgröße: 1/1,73", bis zu 8-fach Super-Res-Zoom;



Ultraweitwinkel: 13 MP, 4k30, 120 Grad, 1,12 μm Pixelgröße, Blende: ƒ/2,2, Autofokus mit Dual-Pixel-Phasenerkennung, OIS Triple-Kamera:

Weitwinkel: 50 MP, f/1.8, AF, OIS;

Ultra-Weitwinkel: 12 MP, f/2.2, FF;

Makrokamera: 5 MP, f/2.4, FF Frontkamera 13 MP,

1,12 μm, Blende: ƒ/2,2

Fixfokus, 95°-Ultraweitwinkel-Erfassungswinkel, Face Unlock



32 MP, f/2.2 Akkukapazität 4.385 mAh,

18 Watt Kabel, 7,5 Watt Wireless





5.000 mAh, 25 Watt Kabel Konnektivität Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax,

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, LTE 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, 5G, LTE

Abmessungen 152,4 x 72,9 x 9,0 mm 176,7 × 158,2 × 8,20 mm Gewicht 193 g 203 g Farben Charcoal, Sea, Snow, Coral

(Google Store exclusive) „Awesome Lime“, „Awesome Graphite“, „Awesome Violet", „Awesome White“ Sonstiges Dual-SIM, In-Display-Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (USB 2.0), Dual-Stereo-Lautsprecher, Titan M2, IP67 Dual-SIM, In-Display-Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (USB 2.0), Dual-Stereo-Lautsprecher, IP67 Preis (UVP) ab 509 Euro* 489 Euro*

iPhone SE: Günstigster Einstieg in die Apple-Welt

Wenn ihr partout nicht mit Android klarkommt, aber dennoch möglichst wenig Geld ausgeben wollt, geht wohl kein Weg am iPhone SE von 2022 vorbei. Das Gerät sieht aus wie das iPhone 8 und kommt damit als letztes Modell mit Touch-ID-Fingerabdrucksensor unter dem Display daher. Die Ausstattung lehnt indes ein wenig an das iPhone 13 an: Zumindest hat es mit dem A15-Bionic-Prozessor den gleichen Chip.

Der 4,7-Zoll-Bildschirm wird ferner vom gleichen gehärteten Glas geschützt, das beim iPhone 13 verwendet wird. Ferner verfügt die Rückseite des iPhone SE über das gleiche Glas. Zudem ist es Staub- und wasserresistent nach IP67.

Bei der rückseitigen Kamera ist nur eine Linse mit Zwölf-Megapixel-Sensor und ƒ/1,8-Blende verbaut, während aktuelle Smartphones mindestens zwei Kameras besitzen. Preis: ab 460 Euro* mit nur 64 Gigabyte Speicher.

Irgendwie anders: Das Nothing Phone 2

Wer weder Lust auf ein Galaxy oder Pixel noch ein iPhone hat und ein Smartphone sucht, das ein wenig aus der Reihe fällt, könnte am Nothing Phone 2 (unser Test) Gefallen finden.

Denn das Gerät besitzt wie die erste Generation eine rückseitige LED-Struktur, die bei Benachrichtigungen und weiteren Funktionen aufleuchtet. Per App könnt ihr selbst kleine Musikstücke komponieren und das Glyph-Interface zum Leuchten bringen.

Auf der Hardwareseite steckt im Nothing Phone 2 ein Snapdragon-8-Plus-Gen-1-Chipsatz, der zwar etwas älter ist, aber immer noch sehr leistungsfähig. Das 6,7-Zoll-Display unterstützt eine dynamische Bildwiederholrate von bis zu 120 Hertz. Dank der Möglichkeit, den Bildschirm auf bis zu ein Hertz herunterzuregeln, bietet es ein informatives Always-on-Display im coolen Retro-Look.

Das Retro-Feeling spiegelt sich in der gesamten Nutzeroberfläche wider, die sich auf Wunsch abschalten lässt, um ein übliches Android-UI zu bekommen. Insgesamt hinterlässt die NothingOS-Software einen ausgezeichneten Eindruck, da sie keine Bloatware besitzt, wohl durchdacht ist und flüssig läuft.

Modell Nothing Phone 2 Nothing Phone 1 Betriebssystem Nothing OS 2.0 basierend auf Android 13 Nothing OS basierend auf Android 13 Display 6,7 Zoll LTPO OLED, 2.412 x 1.080 Pixel, 394 ppi, 10-bit Farbtiefe, Standard: 1000 Nits; 1.600 nits Peak (HDR), Adaptive Bildwiederholfrequenz von 1 Hz bis 120 Hz 6,55 Zoll flexibles OLED,

2.400 x 1.080 Pixel, 402 ppi; 1.200 nits Peak, adaptive Aktualisierungsrate 60 Hz bis 120 Hz Prozessor Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 (TSMC, 4 nm) Qualcomm Snapdragon 778G Plus

(TSMC, 6 nm) Arbeitsspeicher 8 oder GB LPDDR5 8/12 GB LPDDR5 Interner Speicher 128 bis 512 GB UFS3.1, nicht erweiterbar 128 oder 256 GB UFS 3.1, nicht erweiterbar Hauptkamera Weitwinkel: 50 MP

Sony IMX890, ƒ/1,88 Blende, 1/1,56” Sensorgröße, 1 μm Pixelgröße, OIS- und EIS-Bildstabilisierung;

Ultraweitwinkel:

50 MP, Samsung JN1-Sensor, ƒ/2.2 Blende, 1/2,76”-Sensorgröße,

EIS-Bildstabilisierung,

114° Sichtfeld, 4 cm Makro Weitwinkel: 50 MP,

Sony IMX766,

Blende ƒ/1,88,

Sensorgröße 1/1,56”, OIS EIS;

Ultraweitwinkel:

50 MP

Samsung JN1, Blende ƒ/2,2, Sensorgröße 1/2,76”, EIS, Sichtfeld 114 Grad Frontkamera 32 MP, Sony IMX615-Sensor, ƒ/2,45 Blende, 1/2,74”-Sensorgröße 16 MP,

Sony IMX471,

Blende ƒ/2,45,

Sensorgröße 1/3,1” Akkukapazität 4.700 mAh (fest verbaut), 45 Watt (PD3.0), Wireless 15 Watt, Reverse-Wireless 5 Watt 4.500 mAh (fest verbaut), 33 Watt (PD3.0), Wireless 15 Watt, Reverse-Wireless 5 Watt Konnektivität Wi-Fi: Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4/5Ghz Dual-

Band, 2x2 MIMO, Bluetooth v5.3, PS, LTE, 5G, NFC 2x2 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2.4Ghz/5Ghz, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC Abmessungen 162,1 x 76,4 x 8,6 mm

159,2 x 75,8 x 8,3 mm Gewicht 201,2 g 193,5 g Farben Weiß, Grau Weiß, Schwarz Sonstiges ual-SIM, In-Display-Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (USB 2.0), Dual-Stereo-Lautsprecher, IP54 Dual-SIM, In-Display-Fingerabdrucksensor, USB-Typ-C (USB 2.0), Dual-Stereo-Lautsprecher, IP53 Preis 649 Euro (8 RAM + 128 GB, Nothing-Store-Exklusiv);

699 Euro (12 RAM + 256 GB);

799 Euro (12 RAM + 512 GB) 469 Euro (8+128)

499,99 Euro (8+256)

549,99 Euro (12+256)

Das Kamerasystem ist gut, wenn auch nicht ganz auf dem Niveau eines Pixel 8. Weiter unterstützt es kabelloses und schnelles kabelgebundenes Aufladen mit 45 Watt und eine gut Laufzeit. Android-Updates bekommt es für einen Zeitraum von drei Jahren und vier Jahre Sicherheitspatches. Der Straßenpreis beträgt je nach Händler um die 600 Euro*.

Wie steht es um Foldables?

Im Bereich der faltbaren Smartphones geschieht mittlerweile eine Menge. Neben dem Marktführer Samsung mit den aktuellen Modellen Flip 5 und Fold 5 haben weitere Hersteller wie Motorola, Honor, Oppo, Oneplus, Xiaomi und auch Google eigene Foldables im Portfolio.

Jedoch bieten nur wenige Player ihre Geräte hier an – weder Oneplus noch Oppo oder Xiaomi haben ihre Geräte nach Deutschland gebracht, was im Fall von Oneplus, Oppo und Vivo teilweise mit Lizenzstreitigkeiten mit Nokia zusammenhängt.

Viele der Geräte wie Googles Pixel Fold oder Motorolas Razr 40 sind durchaus interessante Alternativen zu Samsungs Modellen, wobei insbesondere das Google-Gerät noch eine weitere Iteration vertragen kann.

Fazit: Und welches ist nun das beste Smartphone?

Um einen finalen Bogen zu schlagen: Das beste Smartphone ist das, das zu euren Anforderungen und letztlich auch eurem Geldbeutel passt. Im Android-Sektor solltet ihr neben Samsungs Modellen die Google-Geräte nicht unterschätzen, die nicht nur in den Standard-Disziplinen wie Display, Kamera, Verarbeitung und Software abliefern, sondern ebenso in Sachen KI und Software-Support, also Langlebigkeit, die Messlatte hoch anlegen.

Samsungs Modelle bieten derweil für viele eine vertraute Nutzeroberfläche und eine hohe Verarbeitungsqualität (die aber im Grunde mittlerweile alle abliefern) und mit dem Galaxy S23 Ultra alles, was sich in ein Smartphone einbauen lässt. Zudem ist der Softwaresupport selbst beim Galaxy A54 länger als andere Hersteller sich in der Mittelklasse derzeit zutrauen.

Wer ein iPhone will, dem stehen allerlei Optionen offen, während nur das SE-Modell im unteren respektive mittleren Preisbereich verortet werden kann. Alle anderen aktuellen Modelle sind weit teurer und selbst das mittlerweile zwei Jahre alte kleine iPhone 13 Mini als kompakte Alternative zum SE schlägt weiterhin mit über 600 Euro zu Buche. Offiziell im Programm hat Apple es ohnehin nicht mehr, einige Händler verkaufen es aber noch.

Der zweitgrößte Android-Smartphone-Hersteller Xiaomi hat es nicht ganz in unseren Ratgebern geschafft. Das liegt indes weniger an der Hard- sondern an der Software. Denn selbst bei Geräten, die jenseits der 1.000 Euro kosten, installiert der Hersteller so viel Bloatware, dass es nicht mehr feierlich ist.

Andere Unternehmen wie Sony und Asus, die durchaus interessante Smartphones wie das Xperia 1 V mit Fokus auf Pro-Kamera oder das handliche Zenfone 10 bauen, bedienen mit ihren Geräten eher eine Nische, was nichts Schlechtes ist. Vor allem das Asus-Gerät ist besonders für Kund:innen spannend, die ein kleines Smartphone suchen. Jedoch bieten die Unternehmen weiterhin nur zwei Jahre Android-Updates, was nicht mehr zeitgemäß ist und im Grunde noch nie war. Immerhin verspricht Asus Sicherheitspatches für vier Jahre, was im Lichte dessen, was andere Hersteller versprechen, aber auch nur ein schwacher Trost ist.