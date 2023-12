Diese 7 Programmiersprachen sind 2024 besonders gefragt

In der Welt der Programmierung gibt es eine Vielzahl von Sprachen, deren Bedeutung sich mit den sich ständig wandelnden Arten von Inhalten und den damit verbundenen Anforderungen stetig ändert.

Um einen Einblick in diese dynamische Landschaft zu gewähren, haben wir uns mit den Programmiersprachen beschäftigt, die im kommenden Jahr voraussichtlich besonders gefragt sein werden. Unser Fokus liegt dabei nicht nur darauf, welche sieben Sprachen das sein werden, sondern auch darauf, wie ihr sie effektiv für eure Projekte und Anwendungen einsetzen könnt.

Diese Sprachen lohnen sich 2024

Python steht aktuell ganz oben auf der Liste der gefragtesten Programmiersprachen, und das aus gutem Grund. Die Sprache ist bekannt für ihre Vielseitigkeit und schnelle Entwicklungsgeschwindigkeit, was ihre wachsende Beliebtheit in den letzten Jahren erklärt.

Ein wesentlicher Faktor für diesen Aufschwung könnte ihre Eignung für Anwendungen im Bereich der künstlichen Intelligenz sein. Tatsächlich führt Python momentan den Tiobe-Index als die beliebteste Programmiersprache auf dem Markt an.

Nicht weit dahinter rangiert C++, eine Sprache, die ebenfalls für ihre Vielseitigkeit und hohe Leistungsfähigkeit bekannt ist. Insbesondere in der Gaming-Industrie wird C++ aufgrund seiner starken Performance geschätzt. Darüber hinaus spielt C++ auch auf der Systemebene eine wichtige Rolle, besonders wenn es um die Interaktion mit Hardware geht.

Seit 1995 beliebt

Java, eine Programmiersprache, die seit ihrer Einführung im Jahr 1995 stetig an Popularität gewonnen hat, ist ebenfalls eine der Top-Sprachen im Bereich der Programmierung. Basierend auf einer Umfrage, die 14 Millionen Entwickler-Jobs berücksichtigte, rangierte Java im Jahr 2023 als die drittgefragteste Sprache.

Ihre vielseitigen Anwendungsbereiche umfassen unter anderem Cloud-Computing, Web-Development und das Internet of Things. Nicht minder gefragt ist JavaScript, wie The Next Web berichtet.

In der gleichen Umfrage schnitt JavaScript als die am meisten nachgefragte Programmiersprache ab. Sie wird vor allem für Frontend- und Webentwicklung eingesetzt und findet sich in den meisten Websites in irgendeiner Form wieder.

PHP eignet sich auch für Websites

Für diejenigen, die im Bereich der Webentwicklung Fuß fassen möchten, ist die Beherrschung von PHP ein klarer Vorteil. Diese Sprache, die sich besonders für Web-Development eignet, wird in etwa in jedem zehnten Entwicklerjob nachgefragt.

Ein anderer wichtiger Player im Bereich der Programmierung ist Kotlin, vor allem wenn es um die Entwicklung von Android- und Cross-Plattform-Apps geht. Unterstützt von Google und seit 2017 sogar als offizielle Programmiersprache für Android anerkannt, hat Kotlin seine Beliebtheit stetig ausgebaut.

Nicht zu vergessen ist C# als finaler Kandidat für das Jahr 2024. Die von Microsoft entwickelte Programmiersprache ist vielseitig einsetzbar – sie eignet sich sowohl für Web-Apps als auch für Windows-Anwendungen und Ingame-Entwicklung, was sie zu einer wertvollen Ressource für Entwickler macht.

