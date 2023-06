Diese 9 Nicht-EU-Länder haben Digital-Nomad-Visa – und das brauchst du dafür

1. Mauritius

Digitale Expats brauchen im EU-Ausland mehr als nur eine gute Internetverbindung, um zu arbeiten – nämlich eine Aufenthaltsgenehmigung. Der Trend zur Remote Arbeit und dem Nomadentum ist allerdings global angekommen. Daher sind hier die besten Länder für digitale Nomad:innen – jedenfalls, was das Visum betrifft.

Mauritius hat im Oktober 2022 das Premium Travel Visa eingerichtet. Das ermöglicht Reisenden, sich dort ein Jahr lang aufzuhalten. Dafür gibt es nur wenige Voraussetzungen:

Du trittst nicht in den mauritischen Arbeitsmarkt ein.

Der Hauptgeschäftssitz beziehungsweise die Haupteinkommensquelle liegt nicht in Mauritius.

Du hast Nachweise über Unterkunft, Grund des Besuchs oder Ähnliches.

Du besitzt sonstige grundlegende Einreisedokumente.

Die genauen Dokumente sind beim Economic Development Board Mauritius in Englisch aufgelistet.

2. Seychellen

Die Seychellen haben ein ähnliches Visum wie Mauritius: Es erlaubt den Digital Expats, für ein Jahr dort zu leben und arbeiten. Um das Visum zu beantragen, benötigst du:

einen gebuchten Flug,

einen Nachweis über die Buchung einer für Workations registrierten Unterkunft und

grundsätzliche Einreisedokumente wie einen gültigen Reisepass und ein Selfie.

Die FAQ und eine Auflistung weiterer Dokumente gibt es auf der offiziellen Seite der Grenzsicherheit der Seychellen. Wie in Dubai müssen keine Einkommens- oder andere Steuern gezahlt werden.

Und so sieht es in diesen Ländern aus:

10 Bilder ansehen Die 9 besten Nicht-EU-Länder für Digital Expats Quelle: Jakub Buza/Shutterstock

3. Cabo Verde

Cabo Verde, das Archipel bestehend aus zehn kapverdischen Inseln vor der Westküste Afrikas, hat seit Dezember 2020 das Remote Working Program ins Leben gerufen, das speziell ein Kurzzeitvisum für digitale Nomad:innen anbietet. Dafür brauchen Interessierte:

Passfoto und Lebenslauf

Einkommensnachweise: entweder Kontoauszüge der letzten sechs Monate oder die letzten drei Gehaltsabrechnungen

Kranken- und Reiseversicherung, beziehungsweise ein entsprechendes Familienpaket

Buchung einer Unterkunft

Reisepass, der mindestens noch sechs Monate gültig ist

Das Visum gilt für sechs Monate, kann aber auf ein Jahr verlängert werden. Das Visum kann außerdem auf Partner:innen beziehungsweise Eheleute und Kinder bis zu sechs Jahren erweitert werden.

4. Barbados

Barbados hat im Juni 2020 sein einjähriges Barbados Welcome Stamp-a Visa bekannt gegeben. Damit können Menschen ein Jahr lang in Barbados leben und arbeiten. Allerdings kann das Visum wohl mehrmals beantragt werden. Für das Visum wird neben einer Gebühr von 2.000 US-Dollar für Einzelpersonen und 3.000 Dollar für Familien noch Folgendes benötigt:

Passfoto

Personendatenseite des Reisepasses

Bei Familienantrag: Nachweis, dass die Beteiligen verwandt sind

Allerdings muss auch belegt werden, dass über das Jahr in Barbados ein Einkommen von 50.000 Dollar erzielt werden kann. Zudem informiert Barbados auch darüber: Das Haustier kann mit.

5. Brasilien

Für Brasiliens Visum für digitale Nomad:innen ist Folgendes vonnöten:

reguläre Dokumente wie ein Passfoto, ein gültiger Reisepass, der Antrag und Co.

polizeiliches Führungszeugnis

Geburtsurkunde

Reisekrankenversicherung mit expliziter Erwähnung, dass sie Brasilien beinhaltet oder weltweit gültig ist

Dienstleistungs- oder Arbeitsvertrag

notariell beglaubigte Selbstauskunft der Person, dass sie ihre beruflichen Aktivitäten remote ausführen darf

Nachweis über ein Monatseinkommen von 1.500 US-Dollar oder über Ersparnisse von 18.000 Dollar

Das Visum, sofern erteilt, gilt für ein Jahr – kann allerdings noch für ein weiteres Jahr verlängert werden.

6. Panama

Panama bietet seit Mai 2021 ein Visum für digitale Nomad:innen. Die Voraussetzung dafür: Der Hauptsitz beziehungsweise die Hauptquelle des Einkommens muss außerhalb von Panama liegen und das monatliche Einkommen muss bei über 3.000 US-Dollar liegen. Allerdings ist die Website nicht auf Englisch verfügbar und auch nicht sonderlich übersichtlich. Interessierte müssen sich hier also rechtzeitig informieren.

7. Mexiko

Mexiko hat ebenfalls ein spezielles Visum, das keine Arbeitserlaubnis enthält. Es ist für Personen, die länger als 180 Tage, aber weniger als vier Jahre in Mexiko leben möchten. Beantragen dürfen es Personen, die dort ihren Ruhestand für eine bestimmte Zeit genießen wollen, oder dort professionellen, wissenschaftlichen, sportlichen oder künstlerischen Aktivitäten nachgehen. Allerdings ist das Visum etwas komplizierter zu beantragen. Denn es wird gebraucht:

ein gültiges Visum für die USA für mehrere Ein- und Ausreisen

das Antragsformular – ausgefüllt in Englisch oder Spanisch

ein gültiger Reisepass und eine Kopie der Seite mit den Personendaten und dem Foto

ein zusätzliches Passfoto

ein gültiges I-94-Formular der USA, in dem die Ein- und Ausreise dokumentiert wird

ein Kontonachweis von circa 41.500 Euro in den letzten zwölf Monaten

ein monatliches Einkommen von über 2.500 Euro (pro mitgenommener Person erhöht sich die Summe um 830 Euro)

ein Nachweis über die Krankenversicherung

ein Nachweis der Verwandtschaft, sofern Personen mitgenommen werden sollen (Heirats-, Geburts-, Adoptionsurkunde)

Die Anträge nimmt Mexiko allerdings nur noch per Mail entgegen, wie sie auf der Website betonen.

8. Thailand

In Thailand wurde das Langzeitvisum für maximal zehn Jahre im September 2022 für digitale Expats geöffnet. Das Visum kannst du erhalten, wenn du:

einen Dienstleistungs- oder Arbeitsvertrag,

in den letzten zwei Jahren ein Jahreseinkommen von mindestens 80.000 US-Dollar,

Arbeitserfahrung von mindestens fünf Jahren in der Branche, in der du in Thailand arbeiten möchtest, und

eine Krankenversicherung mit einer Deckungssumme von mindestens 50.000 Dollar und einer Mindestlaufzeit von zehn Monaten zum Zeitpunkt der Einreise oder Ersparnisse in Höhe von mindestens 100.000 Dollar, die seit zwölf Monaten auf einem ausländischen oder thailändischen Konto liegen,

nachweisen kannst.

Dabei wird unterschieden zwischen Work-Professionals und Work-Experts. Kurz gesagt sind Professionals aus der Wirtschaft, Experts aus der Forschung. Für sie gelten in den Kriterien unterschiedliche Zusätze: Werden die 80.000 Dollar Mindesteinkommen nicht erfüllt, das Einkommen liegt aber über 40.000 Dollar, können beide Gruppen entweder einen Masterabschluss vorlegen oder Professionals können ein Series-A-Funding von über einer Million Dollar und Experts spezielle Expertise nachweisen, die für den Job in Thailand benötigt wird. Das Mindesteinkommen gilt nicht für Experts, die im Auftrag von Forschungszentren, staatlichen Universitäten oder Regierungsbehörden in Thailand forschen. Professionals dagegen müssen nachweisen, dass ihr Unternehmen entweder börsennotiert oder seit drei Jahren aktiv ist und in dieser Zeit eine Gesamtsumme von 150 Millionen Dollar erwirtschaftet hat.

9. Dubai

Dubai hat zuletzt Schlagzeilen gemacht, weil viele Influencer:innen dorthin abgewandert sind. Als Steueroase gilt Dubai, weil dort keine Steuern gezahlt werden müssen. Es wird erwartet, dass im Heimatland welche entrichtet werden – geprüft wird es aber nicht. Für das Dubai Digital Nomad Visa brauchst du Folgendes:

Arbeitsvertrag mit mindestens einem Jahr Laufzeit oder für Firmen-Inhaber:innen der Besitznachweis

Reisepass, der noch mindestens sechs Monate gültig ist

ausgefülltes Visa-Formular, auch online

digitales Passfoto

Buchungsnachweis für Unterkünfte oder Mietvertrag

Krankenversicherung, die die Vereinigten Arabischen Emirate abdeckt

Kontoauszüge der letzten drei Monate

Einkommen oder Lohn von mindestens 5.000 US-Dollar monatlich

Angestellte: die letzte Gehaltsabrechnung

Das Visum gibt es seit März 2021.

Mehr zu diesem Thema Europäische Union