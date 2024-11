Schluss mit saurer Milch: Diese App erkennt die Frische deiner Milch per Vibration

Bislang verließen wir uns auf unsere Sinne, um zu erkennen, ob Lebensmittel noch zum Verzehr geeignet sind: Sehen, riechen, schmecken – dieses Vorgehen empfiehlt beispielsweise auch die Verbraucherzentrale, denn viele Lebensmittel werden vorschnell entsorgt, obwohl sie auch nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums (MDH) noch genießbar sind.

Ist Milch sauer geworden, erkennt man das am Geruch oder an der flockig gewordenen Konsistenz sofort. Doch wie kann man herausfinden, ob Milch noch trinkbar ist, wenn das MDH überschritten, die Verpackung oder Flasche aber noch ungeöffnet sind?

Mit Smartphone-Technologie zum Frischetest

Für diesen Fall haben Forschende in Australien nun eine App entwickelt, die dabei helfen soll zu erkennen, ob Milch schon sauer ist oder noch genießbar. Schließlich heißt es – mit einem Augenzwinkern: „Mindestens haltbar bis“ und nicht „Sofort tödlich ab“.

Vibmilk nennt sich die von einem Team aus Wissenschaftler:innen der University of New South Wales (UNSW) in Sydney entwickelte App, die aus jedem Smartphone einen Frische-Sensor macht: Mithilfe der im Smartphone standardmäßig verbauten Vibrationsmotoren und internen Sensoren kann die App sogar durch den geschlossenen Behälter hindurch die molekulare Struktur der Milch analysieren – und mit sehr großer Genauigkeit eine Aussage darüber treffen, wie frisch die Milch ist, wie die Veröffentlichung des Forscherteams um Professor Wen Hu vom Fachbereich Informatik und Ingenieurwesen der UNSW im IEEE: Internet of Things Journal zeigt.

Die App Vibmilk arbeitet mit der inertialen Messeinheit (IMU) des Smartphones, wie Golem berichtet. Die damit erfassten Vibrationsdaten werden anschließend durch maschinelle Lernalgorithmen analysiert und die Milch anhand ihres pH-Wertes in Frische-Kategorien eingeordnet – von 6,6 (frisch) bis 4,4 (verdorben).

Die Messungen basieren auf der Veränderung der physikalischen Struktur, die stattfindet, wenn der Zustand der Milch von frisch zu verdorben übergeht. Bei diesem Prozess verschiebt sich die Struktur von einem gleichmäßigen Kolloid zu getrennten Bestandteilen, wodurch sich ihre Schwingungsreaktionseigenschaften ändern – und genau das erkennt die App via Vibrationsanalyse.

App bald frisch auf dem Markt?

Bislang wurde Vibmilk auf vier verschiedenen Smartphone-Modellen getestet, darunter Google Pixel 6, Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy 21 FE und Google Pixel 5 – mit hervorragenden Ergebnissen: Die Tests zeigten eine durchschnittliche Genauigkeit von 98,35 Prozent bei der pH-Vorhersage.

Dennoch wird es wohl noch dauern, ehe die App offiziell zum Download bereitsteht. Die Wissenschaftler:innen versprechen sich von der App eine deutliche Reduzierung der Lebensmittelverschwendung. Auch in Deutschland werden pro Kopf rund 79 Kilogramm Lebensmittel weggeworfen, davon neun Prozent Milchprodukte, wie eine Erhebung des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft zeigt.

