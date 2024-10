Diese neue Whatsapp-Funktion soll Anrufe erleichtern – und eure Freunde weniger nerven

Whatsapp testet aktuell einen Weg, um Anruflinks für alle User:innen praktischer und intuitiver zu machen. Laut Wabetainfo können einige Beta-Tester:innen bereits eine neue Funktion ausprobieren, mit der sich die Anruflinks direkt aus der Chatoberfläche erstellen lassen.

Anzeige Anzeige

Um zu der Funktion zu gelangen, müssen User:innen der neuen Beta-Version nur auf das Anhangsymbol in der Chatleiste tippen und nicht mehr wie bisher zum „Anrufe“-Tab navigieren. Damit kann man Anruflinks schneller erstellen und teilen und das auch dann, wenn man sich bereits in einer laufenden Unterhaltung befindet.

Wabetainfo geht davon aus, dass viele Nutzer:innen bislang gar nicht wussten, dass sie bei Whatsapp auch Anruflinks erstellen können. Das Prinzip dahinter ist das gleiche, wie man es aus Meetings mit Zoom, Microsoft Teams oder anderen Softwares kennt.

Anzeige Anzeige

Alle Personen, die einen Link geschickt bekommen, können darüber an einer Videokonferenz oder an einem Telefonat teilnehmen. Die prominente Platzierung im Chat-Anhangmenü von WhatsApp soll nun dazu führen, dass deutlich mehr User:innen die Funktion tatsächlich in ihren Alltag integrieren.

Dabei steht die vereinfachte Funktion nicht nur für Gruppenchats zur Verfügung, wo sie vor allem den Vorteil hat, dass nicht mehr alle Teilnehmer:innen der Gruppe direkt angerufen und damit möglicherweise gestört werden. Anders, als bereits bekanntgeworden war, wird es die Neuerung auch bei Einzelchats geben.

Anzeige Anzeige

Laut Wabetainfo können aktuell Beta-Tester:innen die Funktion ausprobieren, die aus dem Google Play Store die neuesten Updates der WhatsApp-Beta für Android installieren. Schon in den nächsten Tagen sollen aber weitere User:innen dazu kommen.

Zur Frage, wann die Funktion dann für alle User:innen ausgespielt werden soll, gibt es zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Informationen. Parallel arbeitet WhatsApp an einem neuen Design, mit dem User:innen künftig die Möglichkeit haben sollen, ihre Chats nach eigenen Wünschen individuell zu gestalten.

Die Social-Media-Evolution

26 Bilder ansehen Die Social-Media-Evolution Quelle: (Foto: Luiza Kamalova / Shutterstock)

Mehr zu diesem Thema