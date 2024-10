Dieser Gamer zockt alle Spiele von 1971 bis heute – in chronologischer Reihenfolge

Egal ob Konsole, Handheld oder PC - fast jedes Game will Jeff Wires einmal anzocken. (Symbolbild, Quelle: Shutterstock/Krakenimages.com)

Wires probiert sich aktuell an Spielen aus dem Jahr 1982. Seinen Fortschritt streamt er regelmäßig auf Twitch und lädt seit knapp zwei Jahren neue Projekt-Videos auf seinem Youtube-Kanal hoch. Der passende Name Chronologically Gaming beschreibt seine Mission. Bei seiner Herausforderung geht es um Spieltitel, die auf sämtlichen Plattformen in der Vergangenheit erschienen sind. Darunter fallen Konsole, Arcade, Handheld und Computer.

Ist so eine Challenge überhaupt schaffbar?

Wer selbst zockt, weiß, wie zeitintensiv viele Spiele sind. Jeff Wires scheint das aber nicht von seinem Vorhaben abzubringen. Auf einer Google-Doc-Liste hakt er fleißig seine gespielten Spiele ab. Stolze 3.172 Titel hat er hier schon gelistet. Aktuell zockt er das Game Cosmic Creeps, wie ihr in diesem Video sehen könnt:

Dabei gibt es aber kleinere Einschränkungen. Wires spielt seine Spiele nicht durch, sondern widmet sich in seinen 30- bis 60-minütigen Videos auch mal mehreren Titeln. Er erzählt dabei jedes Mal ein wenig zum Hintergrund des Spiels und welche Hardware verwendet wurde.

Außerdem schränkt er die Fülle an Spielen durch mehrere Faktoren ein. Er schließt Spiele für Kinder, Mahjong und Shougi-Spiele, Casino- oder Glücksspiele, Spiele aus dem Genre Quiz, Demos, Prototypen, Adult Only und 28.000 Games für den Commodore 64 Rechner kategorisch aus.

Als Motivation hinter Wires Projekt steckt laut der Gamestar der Verlust seiner Sammlung an Retro-Games. Übrigens: Es gibt immer wieder Bastler, die moderne Modifikationen für alte Retro-Konsolen entwickeln und verkaufen, um der verstaubten Technik neues Leben einzuhauchen. Einer hat es sogar geschafft, einen Nintendo Gameboy mit dem Internet zu verbinden. Ein weiterer baute die NES-Konsole so um, dass er mit seinen Freunden im Multiplayer online spielen konnte. Diese und weitere Geschichten gibt es in unserer Bildergalerie.

