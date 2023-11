So einfach wuppst du deine Finanzbuchhaltung

Die Buchhaltung deines Unternehmens solltest du nicht auf die leichte Schulter nehmen, denn genau hier schaut die Finanzbehörde meist sehr genau und streng hin. Bei der buchhalterischen Verwaltung sollte also unbedingt der Fokus auf einem klaren und reibungslosen Prozess liegen. Im Idealfall läuft es genau so, doch die Realität sieht in den meisten Unternehmen anders aus: Denn vielerorts herrscht noch eine undurchschaubare Zettelwirtschaft, deren Verwaltung viel Zeit frisst. Der Schritt zur digitalisierten Buchhaltung kann hierbei aber Abhilfe schaffen – und bringt viele Vorteile mit sich.

Zeit ist Geld

Einer der wichtigsten Vorteile ist die große Zeitersparnis, wenn du dich für ein digitales Tool entscheidest. Keine stundenlange Belegsuche mehr: Der dadurch gewonnene Effizienzgewinn boostet deine Produktivität und vereinfacht deinen Buchhaltungsprozess zusätzlich. Indem du außerdem all deine Daten zentral an einem Ort verwalten kannst, gibt es keinen Stress mehr bei der abteilungsübergreifenden Zusammenarbeit, denn so hat jede:r genau den Datenzugriff, den er oder sie wirklich braucht.

Transparenz ist ein Muss

Mit dem Schritt zur digitalen Lösung hältst du deine Buchhaltung immer up to date. Das ist hier besonders wichtig, da Unternehmen ihre Buchungsvorgänge meist sehr regelmäßig erfassen müssen. Das wohl Wichtigste dabei: Mit der digitalen Buchführung kannst du deine Angaben direkt checken und Ungereimtheiten korrigieren. Und auch dein:e externe:r Wirtschaftsprüfer:in freut sich über aktuelle und vor allem korrekte Zahlen.

Umweltschonende Alternative

Über die Jahre sammelt sich einiges an Papierkram an und muss auf längere Sicht auch archiviert werden. Nicht nur die vielen Ordner stören und sorgen teilweise für stundenlanges Suchen von Belegen – im schlimmsten Falle sind diese im ungünstigsten Moment verschwunden. Mit der digitalen Buchhaltung kannst du dieser unangenehmen Situation vorbeugen und deine Daten immer zur Hand haben – was besonders bei der gesetzeskonformen Archivierung deiner Ausgaben nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte.

Spare dir kleinteilige Arbeitsschritte

Einige Felder der Buchhaltung bestehen aus vielen kleinen Arbeitsschritten – hierunter fällt zum Beispiel die Abrechnung deiner Reisekosten. Hier summieren sich viele kleine Beiträge, deren Verwaltung mühsam und relativ zeitaufwendig ausfällt. Aber Obacht: Bei einer ungenauen Abrechnung läppern sich die Kleinstbeträge oft zu einer Gesamtsumme, die in deiner großen Bilanz durchaus den Unterschied machen kann. Mit einer digitalen Lösung lassen sich viele kleinteilige Aufgaben bequem und verlässlich automatisieren.

Buchhaltung in der Cloud: Zoho Books

Du spielst schon länger mit dem Gedanken, deine Buchhaltung zu digitalisieren und deiner Zettelwirtschaft endgültig Adieu zu sagen? Dann schaue dir einmal Zoho Books an: Die cloudbasierte Buchhaltungslösung bietet dir unter anderem den kompletten Überblick über deine Kontaktverwaltung, Rechnungen, Ausgaben, Verkaufs- und Kaufaufträge oder aber auch die Projektzeiterfassung. On top verfügt Zoho Books über automatische Bank-Feeds und eine Vielzahl an Funktionen für deine Buchhaltung und Steuern, Online-Zahlungen, Rechnungsvorlagen und analytische Berichte. Automatisiere mit Zoho Books wiederkehrende Aktivitäten wie die Abrechnung, Zahlungserinnerungen oder automatische Gebühren. Du kannst mit dem Tool haargenau deine erstattungsfähigen Ausgaben verfolgen, deine Bank- und Kreditkartenkonten verbinden und automatisierte Feeds mit Transaktionen abgleichen. Für einen genauen Überblick kannst du ganz einfach per Dashboard verschiedenste Berichte zu Forderungen, Verbindlichkeiten, Ausgaben und viel mehr erstellen.

Du willst noch mehr Infos, wie Zoho Books deine Buchhaltung revolutioniert, oder möchtest direkt schon starten? Dann geht es hier lang.