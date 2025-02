Dislike-Button: Instagram testet in der Kommentarspalte eine neue Funktion

Während es für soziale Medien verstärkt Kritik hagelt, experimentiert Instagram mit einer neuen Funktion: Wie Techcrunch berichtet, könnten Nutzer:innen zukünftig die Möglichkeit bekommen, Kommentare zu disliken und damit zu signalisieren, dass ihnen die Äußerungen anderer User:innen nicht gefallen oder nicht relevant sind. Aktuell ist das neue Feature noch in der Testphase.

Dislikes sollen nicht öffentlich sichtbar sein

Eine neue Funktion auf Instagram sorgt für Aufsehen: Einige Nutzer:innen haben einen Dislike-Button neben den Kommentaren entdeckt, der es ermöglicht, negative Reaktionen auf Inhalte auszudrücken. Die Funktion wird sowohl in Feed-Beiträgen als auch bei Reels getestet. Nachdem es bereits Gerüchte über eine mögliche neue Funktion gegeben hatte, bestätigte Instagram-Geschäftsführer Adam Mosseri jetzt in einem Post auf Threads, dass die Plattform den Dislike-Button derzeit testet.

Laut Mosseri werden die Dislikes, die ein Kommentar erhält, nicht öffentlich sichtbar sein. Die Anzahl bleibt verborgen und auch die Person, die den Kommentar verfasst hat, erhält keine Benachrichtigung über negative Reaktionen. In Zukunft könnten diese negativen Bewertungen aber dazu beitragen, unpassende oder unfreundliche Kommentare weiter unten in den Kommentarspalten zu platzieren. Ziel des neuen Features ist es, die Diskussionen auf Instagram positiver zu gestalten und die Sichtbarkeit von störenden Kommentaren zu reduzieren.

Verbesserung der Nutzungserfahrung

Ein Sprecher von Meta erklärte darüber hinaus, dass das Unternehmen stetig an neuen Möglichkeiten arbeite, um den Nutzer:innen mehr Kontrolle über ihre Erfahrungen auf Instagram zu geben. Der neue Button werde zunächst mit einer sehr kleinen Gruppe getestet. Sollte sich das Feature bewähren, könnte Meta es in Zukunft weiter ausbauen und negativ bewertete Kommentare automatisch nach unten verschieben. Ein ähnlicher Mechanismus ist von der Plattform Reddit bekannt: Up- und Downvotes bestimmen dort schon seit Längerem die Sichtbarkeit von Kommentaren. Ob Instagram eine vergleichbare Gewichtung der Bewertungen einführen wird, bleibt allerdings abzuwarten.

Der Test des neuen Dislike-Buttons fällt in eine Zeit, in der soziale Medien zunehmend für die Verbreitung von Hassrede und Desinformation kritisiert werden. Das neue Feature könnte somit den Einfluss der Nutzer:innen stärken, indem sie selbst entscheiden können, welche Art von Kommentaren sie sehen möchten und welche nicht. Ob und wann die Funktion für alle Nutzer:innen ausgerollt wird, ist noch unklar. Sollte sich das Konzept bewähren, könnte Instagram bald eine neue Möglichkeit bieten, auf unangemessene Kommentare zu reagieren – und das ganz ohne öffentliche Konfrontation.