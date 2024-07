Verlorenes Juwel der Dreamcast-Ära: Videos des nie veröffentlichten Rollenspiels Farnation aufgetaucht

Die Dreamcast war die letzte Spielkonsole des japanischen Unternehmens Sega. Ende 1998 ging sie in Japan mit großer Erwartungshaltung an den Start, konnte sich gegen die große Konkurrenz von Sony (Playstation 2), Nintendo (Gamecube) und später auch Microsoft (Xbox) aber nicht behaupten.

Dreamcast: Nach 26 Monaten war bereits Schluss

So kam es, dass Sega im Januar 2001, gerade mal 26 Monate nach dem Debüt der Dreamcast, bekannt gab, dass die Produktion der Hardware zum 31. März 2001 eingestellt wird. Durch das unerwartet frühe Ende der Dreamcast-Ära gab es etliche Spiele, die dadurch vorzeitig gecancelt oder nicht mehr veröffentlicht wurden.

Eines dieser Spiele war Farnation, ein Rollenspiel. Es wurde Anfang der 2000er-Jahre nicht veröffentlicht – und trotzdem sind jetzt auf Youtube einige Videos daraus aufgetaucht.

Mehrere Videos sind aufgetaucht

Die Geschichte, wie sie mehr als 20 Jahre später doch noch ihren Weg an die Öffentlichkeit fanden, ist eine besondere. In einem Dreamcast-Reddit-Beitrag teilte eine Person laut der Gaming-Webseite Time Extension vor etwa einem Jahr mit, dass sie Zugang zu Farnation haben würde, weil ein Familienmitglied bei Sega gearbeitet habe.

Vor wenigen Wochen postete ein anderes Forum-Mitglied ein Bild des Spiels und verkündete: „Ich werde euch in Kürze mit einem echten Video umhauen.“ So kam es auch, in den vergangenen Tagen wurden drei Farnation-Videos auf Youtube veröffentlicht. Auf einem davon ist eine Figur zu sehen, die in der Wüste steht. Auffällig ist, dass neben einer Gesundheitsleiste und einem Schwertsymbol im oberen linken Eck auch ein Platzhaltertext zu sehen ist.

Darum scheiterte die Dreamcast

Es ist ein Eintauchen in eine Gaming-Welt, die möglich gewesen wäre, wenn die Dreamcast nicht so schnell vom Markt genommen worden wäre. Die Dreamcast scheiterte damals auch deshalb, da große Publisher wie Electronic Arts (FIFA, NHL- und die Madden-Reihe) oder Squaresoft (Final Fantasy) damals laut PC Games größtenteils für die Sony-Konsolen produzierten.

Die Dreamcast blieb auch aufgrund von Exklusivverträgen von Mitkonkurrenten mit Publishern außen vor, war bald nicht mehr da – und das bedeutete auch das Ende für Spiele wie Farnation.

