Gaming: Deutsches Kultstudio schließt seine Tore

Gothic, Risen und Elex – viele Gamer:innen geraten ins Schwärmen, wenn sie die Namen dieser Spiele hören. Hinter ihnen steht das legendäre deutsche Studio Piranha Bytes. Und das macht jetzt wohl endgültig die Pforten dicht. Laut PC Games ist das Büro bereits leer, das Studio fällt Einsparungsmaßnahmen zum Opfer.

Piranha Bytes gibt sich kämpferisch: „Schreibt uns noch nicht ab!“

Bereits im Januar war durchgesickert, dass die Embracer Group – der Mutterkonzern von Piranha Bytes – in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Diese führen jetzt dazu, dass für das deutsche Gaming-Kultstudio Schluss ist. Die oberste Maxime lautet: Kosten einsparen.

Doch Piranha Bytes gibt sich kämpferisch: „Schreibt uns noch nicht ab!“, teilte das Studio in einer Mitteilung mit, die PC Games vorliegt. „Wir tun alles um auch in Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt.“ Ziel sei es, neue Partner zu finden.

Die letzten Gehälter werden anscheinend im Juli ausgezahlt

Neue Ideen scheint es bereits zu geben. Nach Informationen der polnischen Website CD Action wollte Piranha Bytes mit einem Dark-Fantasy-Spiel einen Neuanfang starten. Gespräche mit potenziellen Geldgebern hätten auch stattgefunden, aber es sei zu keinem Abschluss gekommen.

Jetzt scheint erst einmal Schluss zu sein. Die letzten Gehälter würden im Juli ausgezahlt, bestätigten anonyme Quellen gegenüber PC Games, die Büroräume seien bereits Ende Juni abgegeben worden. Nach knapp 27 Jahren ist also Schluss mit Piranha Bytes. Die große Frage lautet jetzt: Geht es noch anderweitig weiter?

Pankratz-Duo startet neues Projekt

Für die Spieleentwickler Jennifer und Björn Pankratz schon. Die wichtigen Piranha-Bytes-Figuren gaben bekannt, ein neues Projekt namens Pithead Studio zu starten. Laut Golem soll Pithead Studio „so etwas wie ein Nachfolger von Piranha Bytes werden“.

Öffentliche Pläne für neue Spiele gibt es noch nicht, doch Insider:innen rechnen damit, dass es weitere Rollenspiele werden. Die Vermutung, dass Jennifer und Björn Pankratz bei Piranha Bytes einen dritten Ableger von Elex produzieren wollten, gab es schon länger.

