Gothic-Entwicklerstudio vor dem Aus? Piranha Bytes bestätigt schwierige Lage

„Schreibt uns noch nicht ab!“, titelt das Essener Entwicklerstudio Piranha Bytes auf seiner Website. Das deutsche Kult-Studio befindet sich laut eigenen Angaben in einer schwierigen Lage.

Schon vergangene Woche gab es Gerüchte über eine bevorstehende Schließung des deutschen Gaming-Kultstudios. Auch Björn Pankratz, der Creative Director des Studios, sei schon seit November nicht mehr im Team. Im Linkedin-Profil des Game-Designers wird Pankratz, der schon bei dem ersten Gothic-Teil mitgewirkt hat, weiterhin als Teil des Teams gelistet.

Piranha Bytes ist deutsche Gaming-Kultur

Mit der Gothic-Reihe, die ihren Start 2001 machte, bekam die Firma aus dem Ruhrgebiet einen Ruf für immersive RPG-Welten. Auch die folgenden RPG-Reihen Risen und Elex bekommen nur selten schlechtes Feedback. Dennoch floppte der 2022 erschienene Elex-Nachfolger finanziell. Besonders der Publisher THQ Nordic, der zu der Embracer Group gehört, sei unzufrieden mit den Ergebnissen.

In dem Statement von Piranha Bytes scheint das Studio nun indirekt eine Trennung vom Publisher zu bestätigen: „Wir werden uns jetzt mit ganzer Kraft auf dieses Ziel konzentrieren und setzen alles daran, einen Partner für dieses Vorhaben zu finden“, heißt es im Statement. „Wir tun alles, um auch in Zukunft Welten zu kreieren, in denen ihr euch verlieren könnt. Dafür schlägt seit jeher unser Herz.“

Auch Publisher Embracer steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Nach geplatzten Investorendeals ist im Mai letzten Jahres die Aktie des Unternehmens um über 40 Prozent eingebrochen. Seitdem konnte sich der Kurs nicht wirklich erholen.

Auch das amerikanische Entwicklerstudio Volition Games, das für die Saints-Row-Reihe bekannt war, gehörte zu Embracer. Im September letzten Jahres musste das Studio nach über 30 Jahren schließen. Auch hier waren die Sparmaßnahmen von Embracer der Grund hinter der Schließung.

In dem Statement wirkt Piranha Bytes hingegen noch optimistisch, eine Lösung zu finden. Mit den Worten: „Sobald es was zu berichten gibt, melden wir uns. Danke für eure anhaltende Unterstützung!“ beendet das Studio sein Statement. Auf X hagelt es dafür Unterstützung. Viele Fans der RPG-Macher sind optimistisch, dass sich das Essener Entwicklerstudio wieder erholen wird.

Kann die Unterstützung der Gamer:innen helfen? Hier hat es geklappt

