Duolingo und Netflix: Warum ihr eine Sprache lernen sollt und euch sonst Konsequenzen drohen

Die Sprachlern-App Duolingo ist für ihre kreativen Werbekampagnen bekannt. Vor allem, da das Unternehmen dahinter seit geraumer Zeit auf das Meme setzt, dass das Maskottchen Duo Nutzer:innen bestraft, wenn sie ihre täglichen Lerneinheiten nicht absolvieren. Und genau darauf zahlt auch eine Kooperation mit Netflix ein, die das Unternehmen in einer Pressemitteilung bekannt gegeben hat.

Duolingo und Netflix: Lernt Koreanisch für Squid Game Staffel 2

Die Kampagne mit dem Namen „Lernt Koreanisch, sonst …“ dreht sich rund um den Start der zweiten Staffel der koreanischen Netflix-Serie Squid Game. Die Fortsetzung der erfolgreichen Serie läuft ab dem 26. Dezember 2024 auf der Streaming-Plattform. Damit Zuschauer:innen rechtzeitig vorbereitet sind und Squid Game auch im Original schauen können, sollen sie über Duolingo Koreanisch lernen. Neu ist dabei, dass Duolingo die wichtigsten Sätze und Begriffe aus dem Squid-Game-Kosmos ebenfalls in die Lehreinheiten verpackt.

Insgesamt 40 Wörter und Sätze aus der Netflix-Serie finden sich ab sofort in Duolingo wieder. Darunter etwa „Vertraue niemandem“, „Du wurdest eliminiert“ oder auch „Dalgona“ – das Gebäck, das eine große Rolle in einer der Herausforderungen in Squid Games erster Staffel gespielt hat. Manu Orssaud, CMO von Duolingo, sagt zu der Kampagne: „Wir haben nach der ersten Staffel von Squid Game einen 40-prozentigen Anstieg bei unseren Koreanisch-Lernenden gesehen. […] Diese Kampagne erlaubt es uns, dieses Momentum so fortzusetzen, wie es nur Duolingo kann – mit Humor, Intensität und ein wenig Chaos.“

Und damit hat der CMO von Duolingo nicht zu viel versprochen. Wie von Squid Game und Duolingo bekannt, kommt das Ganze nicht ohne Androhungen aus. So droht euch das Maskottchen Duo mit einem Song, den ihr im Video oben sehen könnt, „lernt Koreanisch oder werdet gefressen.“ Unter dem Video steht zudem: „Das ist kein Song, das ist eine letzte Warnung“.

Neben der Integration in der Duolingo-App gibt es zudem einen passenden Tiktok-Filter zur Kampagne. Darüber können Nutzer:innen ihre Sprachfertigkeiten im Koreanischen durch sprachgesteuerte Herausforderungen auf die Probe stellen. Wie lang die Netflix-Kooperation in der Duolingo-App und auf Tiktok aktiv bleibt, haben die Verantwortlichen allerdings nicht verraten.

