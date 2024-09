Neues E-Motorrad ist vom Game Boy Color inspiriert – und hat sogar Cheat Codes

Was haben ein modernes Elektro-Motorrad und ein Game Boy von 1998 gemeinsam? Eine ganze Menge, so die Design-Expert:innen von Dab Motors. (Bild: Shutterstock/J.Papagoda Photo)

Nach Sony mit seiner PS5 Pro im Retro-Design hat sich nun die Motorradsparte von Peugeot ebenfalls vom Old-School-Look einer Gaming-Ikone inspirieren lassen: Das elektrische Motorrad Dab 1a wird bald in einer Sonderlackierung erhältlich sein – der leuchtende Lilaton erinnert an den Nintendo Game Boy in der Farbe „Atomic Purple“, der im Jahr 1998 auf den Markt kam.

Anzeige Anzeige

Analog zur Spielekonsole bietet Dab Motors das Elektro-Motorrad mit einem transparenten lila Gehäuse an. Auch die Griffe am Lenker sind in Lila gehalten, einzelne Bedienelemente sind optisch an das Steuerkreuz (D-Pad) und die Aktionstasten des Game Boy Color angelehnt.

Handwerkskunst trifft Gaming-Design

Auf seinem Instagram-Kanal hat das Unternehmen in den vergangenen Tagen immer wieder kleine Snippets geteilt, die andeuteten, in welche Richtung das neueste Custom Bike Project geht: Im hauseigenen Designstudio hat die „Bespoke Service Branch“ die coole Retro-Version des Dab 1a entworfen.

Anzeige Anzeige

Zwischen den Bedienelementen des E-Motorrads befindet sich ein Bildschirm, dessen Overlay mit einem roten Statuslicht auf einer Seite das Game-Boy-Display nachahmt. Absoluter Clou für alle Nintendo-Enthusiast:innen: Das Dab 1a beinhaltet einen Startschlüssel in Form einer Game-Boy-Spielekassette. Der Dab-Motors-Schriftzug wurde ebenfalls an die für Nintendo charakteristische Schrift mit ovaler Umrandung angepasst.

Anzeige Anzeige

Und noch ein Highlight erwartet Motorrad-Fans beim Dab 1a in der Ausführung „Atomic Purple“: Das Motorrad wird geheime Cheat Codes haben, mit denen sich Funktionen wie „Speed Boosts“, spezielle Display-Designs und 8-Bit-Soundeffekte freischalten lassen. Um diese Cheat Codes zu finden, wird das Bike mit einer Kopie eines fiktiven Gaming-Magazins geliefert, in dem die Codes versteckt sind.

Anzeige Anzeige

Customized Bikes: Designstarke Spielerei

Dab Motors, eine Tochtergesellschaft von Peugeot Motocycles, ist ein französischer Boutique-Motorradhersteller, der in der historischen Peugeot-Fabrik aus den 1890er-Jahren versteckt liegt. Ob dieser Umstand Einfluss auf die außergewöhnlichen Retro-Designs der Motorräder hatte, ist nicht bekannt.

Fakt ist jedoch, dass das Modell Dab 1a mit nur 400 produzierten Einheiten ein echtes Liebhaber:innenstück ist: Das Concept-E präsentierte das Unternehmen erstmals 2021, zwei Jahre später folgte die Serienreife des Dab 1a. Mit einer Leistung von 11 kW erreicht das E-Motorrad eine Höchstgeschwindigkeit von etwas mehr als 130 km/h und hat mit seinem 7,1-kWh-Lithium-Ionen-Akku eine Reichweite von 150 km, bei einer Ladezeit von etwa dreieinhalb Stunden.

Kund:innen, die das Motorrad vorbestellen, müssen mit einem Preis ab 14.900 Euro rechnen, je nach Konfiguration.

Anzeige Anzeige

Videospiele: Das sind die teuersten Sammlerstücke aller Zeiten

7 Bilder ansehen Videospiele: Die teuersten Sammlerstücke aller Zeiten Quelle:

Mehr zu diesem Thema