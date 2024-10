Am 31. Oktober 2024 ist es so weit: Spieler:innen dürfen in die Fantasy-Welt von Dragon Age: The Veilguard eintauchen. Im Vorfeld gab es von einigen Spieler:innen Bedenken, dass Publisher Electronic Arts erneut auf Denuvo setzen würde, um das Spiel vor Raubkopierern zu schützen. Denuvo hat in den vergangenen Jahren den Ruf bekommen, die Spieleperformance negativ zu beeinflussen – und hat bei vielen Gamer:innen dadurch einen schweren Stand.

Dragon Age ohne Denuvo, aber auch ohne Preload

Gegenüber PCGamer verriet Electronic Arts jetzt, dass man für Dragon Age: The Veilguard gänzlich auf einen Kopierschutz von Dritten verzichten würde. Dementsprechend müssen sich Spieler:innen keine Sorgen machen, dass Denuvo ihren Spaß zum Release verhindern könnte. Allerdings muss Electronic Arts dadurch auch einen kleinen Kompromiss eingehen.

Denn wie EA weiter bestätigte, wird es keinen Preload für Dragon Age: The Veilguard geben. Heißt: Wer gehofft hat, das Rollenspiel schon vor dem Start herunterladen zu können, um direkt zum Release loszulegen, schaut in die Röhre. Das ist vor allem für alle Gamer:innen mit einer langsameren Internetverbindung ärgerlich. Denn Dragon Age: The Veilguard hat eine Größe von etwa 100 Gigabyte. Dementsprechend kann es bei einer lahmen Verbindung ein paar Stunden dauern, bevor ihr loszocken könnt.

Wenn ihr pünktlich loslegen wollt, solltet ihr euch den 31. Oktober 2024 um 17 Uhr in den Kalender eintragen. Denn dann startet Dragon Age: The Veilguard hier in Deutschland. Ein kleiner Lichtblick: EA hat sich für einen globalen Launch entschieden. Alle Spieler:innen können also zur selben Zeit ins Spiel einsteigen. Selbst wenn ihr etwas länger beim Laden von Dragon Age: The Veilguard braucht, müsst ihr euch nicht vor großen Spoilern fürchten.

Bei diesen Games hat der Protest der Community geholfen

