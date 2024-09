EA Sports FC 25: Bleiben „Casual-Gamer“ wegen Neuerungen auf der Strecke?

Am 16. September 2024 veröffentlichte EA einen Bericht über Spielmodi-Änderungen für das Football Ultimate Team des neuesten EA Sports FC 25. Es winken härtere Qualifikationsspiele, aber auch deutlich größere Belohnungen. Betroffen sind unter anderem die Weekend League, die Preise für Platz 1 und die Division Rivals.

Für die Weekend League qualifiziert ihr euch unter der Woche über Playoffs. Bei der Weekend League treffen dann weitergekommene Spieler aufeinander und konkurrieren in mehreren Matches um den Hauptpreis. Bei dem Division Rivals spielt ihr ebenfalls gegen andere Spieler und gewinnt bei einem Sieg Punkte, mit denen ihr eine Rangliste nach oben klettern könnt.

EA ändert Spielmodi – Reddit streitet sich

Am 20. September könnt ihr per Vorabzugang das neue EA Sports FC 25 zocken. Zum Vorgänger gibt es allerdings einige, nicht ganz unstrittige Änderungen. Hier könnt ihr alle Details der EA-Meldung nachlesen. Wir haben für euch einen Kurzüberblick der wichtigsten Änderungen:

Play-offs Weekend League: 3 von 5 Spielen gewinnen (früher 4 von 10)

Weekend League benötigt 15 Siege

Rang 1 gewinnt jetzt: 200.000 Ultimate Team Coins + jede Menge 89+ oder niedrigere Spieler-Packs

15 statt 7 Siege nötig für erweiterte Belohnung der Division Rivals

Unter EAs Reddit-Post sind die Spieler gespaltener Meinung. Besonders wird kritisiert, dass Gelegenheitsspieler durch diese Neuerungen im Nachteil seien. In der Theorie bedeuten weniger Spiele zwar grundsätzlich weniger Zeit, die investiert werden muss. Bei den neuen Play-offs gibt es aber gleichzeitig viel weniger Platz für Fehler und eine Siegrate von über 50 Prozent erreicht nicht jeder, der das Spiel nur gelegentlich spielen möchte.

Ein ähnlicher Kritikpunk gilt auch der erweiterten Belohnung der Division Rivals. Wer hier nicht jedes Spiel gewinnt, sitzt mit etwas Pech mehrere Stunden an der Freischaltung des Rewards. Viele Kommentare sind deshalb eher negativer Natur und prognostizieren teilweise sogar „R.I.P Casual Gamers“, also Ruhe in Frieden für alle, die nicht genug Zeit in das Spiel investieren können.

Einige wenige sprechen aber positiv über diese Neuerungen und sehen die verkürzten Qualifikationsrunden als gute Herausforderung.

Weitere Änderungen bei den Division Rivals

Die Division Rivals werden ebenfalls nicht von Änderungen verschont, die für eine Kontroverse sorgen. Wie eingangs erwähnt, benötigt ihr jetzt nicht nur drei, sondern fünf Siege. Das gilt für die Basis-Wochenbelohnung. Stolze 15 Siege müssen erreicht werden, um die verbesserte Belohnung zu erlangen. Spieler mit niedrigerer Siegquote müssen jetzt also deutlich länger grinden, um wortwörtlich am Ball zu bleiben.

Für die kompetitiven Spieler unter euch sind diese Änderungen sicherlich ein neuer Ansporn. Die Gefahr besteht allerdings, dass bei solchen “Hardcore”-Änderungen Gelegenheitsspieler auf der Strecke bleiben und Top-Spieler schneller noch dominanter werden. Kritisch zu betrachten ist natürlich auch die Perspektive, dass Spieler aus dem Mittelfeld der Rangliste jetzt vielleicht eher zum Geldbeutel greifen werden, um mit besseren Spielern mithalten zu können im Hinblick auf den verlockenden Preispool.

