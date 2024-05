Electronic Arts will mehr Ingame-Werbung: Hat der Publisher aus seinen Fehlern gelernt?

Müssen Gamer:innen bald Werbung in Spielen ansehen? (Foto: Parilov/Shutterstock)

Egal, wohin wir schauen: Werbung begleitet uns in nahezu allen Lebenslagen. Auch Videospiele sind zu wichtigen Werbeträgern geworden. So wichtig, dass Electronic Arts die Ingame-Werbung weiter optimieren und intensivieren möchte.

Ingame-Werbung in mehr EA-Spielen

EA-CEO Andrew Wilson möchte Werbung künftig direkt in hauseigene Spiele implementieren. In einem Investoren-Call verriet er: „Wir haben intern im Unternehmen bereits Teams, die sich anschauen, wie wir eine durchdachte Implementierung innerhalb unserer Gaming-Erfahrungen umsetzen können.“

Er führt fort: „Wenn wir an die Milliarden Stunden denken, die beim Spielen, Erschaffen, Zuschauen und dem Miteinander-Verbinden entstehen […], ist unsere Erwartung, dass diese Werbung ein wesentliches Wachstum für uns bedeuten könnte.“

Bislang sind die Werbepläne von EA wohl noch in einer frühen Phase. Zumindest hat sich Wilson nicht weiter in die Karten schauen lassen, wie eine Umsetzung in Spielen aussehen könnte.

Fehlschlag in der Vergangenheit

Werbung in Spielen ist keine neue Erfindung. In Spielen wie Alan Wake gab es bereits offiziell lizenzierte Batterien von Duracell und Fortnite kollaboriert immer wieder mit diversen Franchises, um besondere Skins in den Shop zu bringen. Wie Werbung von Spieler:innen aufgenommen wird, hängt immer davon ab, wie offensichtlich diese implementiert wird.

Dahin gehend hat EA eine eher schlechte Reputation. 2020 musste der Publisher eine bildfüllende Werbeanzeige in UFC 4 entfernen, nachdem sich zahlreiche Spieler:innen darüber beschwert hatten (via Reddit). EA sollte sich künftig also sicher sein, dass es sich wirklich um eine „durchdachte Implementierung“ von Ingame-Werbung handelt, bevor diese auf Spieler:innen losgelassen wird.

