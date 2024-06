EM 2024: Mit diesen Apps habt ihr alle Tore und Ergebnisse im Blick

Wenn die Lieblingsmannschaft zur EM 2024 spielt, möchten Fußball-Fans am liebsten alles stehen und liegen lassen, um das Spiel live zu sehen. Leider ist das nicht immer möglich. Manche Spiele finden bereits am Nachmittag statt, wenn noch die Arbeit ruft. Andere Begegnungen kommen womöglich Verpflichtungen rund um Familie und den Freundeskreis in die Quere.

Wer dennoch alle Spiele der EM 2024 live mitverfolgen will, ohne eine Abmahnung zu riskieren oder einfach nur seinen Liebsten gegenüber unhöflich zu sein, bekommt mit unserer Liste eine Lösung. Denn wir zeigen euch die Apps für Android-Geräte und iPhones, die euch sämtliche Infos zu den Spielen möglichst unauffällig auf das Smartphone bringen – sei es per Push-Benachrichtigung, als Widget oder sogar bereits auf eurem Sperrbildschirm.

Beachtet dabei, dass maximal die iOS-Versionen der hier aufgeführten Apps ein Widget mit Ergebnissen auf dem Sperrbildschirm bieten. Das liegt an dem Feature „Live-Aktivitäten“, das seit iOS 16.1 und iPadOS 17 für iPhones und iPads verfügbar ist. Android-Nutzer:innen können über die genannten Apps nur Push-Benachrichtigungen erhalten oder ein Widget auf dem Startbildschirm des Smartphones einrichten.

Kurz vor Beginn der EM 2024 hat die Sportschau-App ein großes Update erhalten. Dadurch sind Live-Aktivitäten auf dem Sperrbildschirm von iPhones und iPads möglich. Vier Stunden vor Beginn der Partie erscheint neben der Glocke für den Toralarm ein Button. Drückt ihr diesen, landet das Spiel als Sperrbildschirm-Widget auf eurem Gerät.

So könnt ihr maximal fünf Spiele über die Sportschau-App gleichzeitig auf dem Sperrbildschirm im Blick behalten. Android-Nutzer:innen müssen auf das Sperrbildschirm-Widget verzichten. Allerdings können sie weiterhin – wie auch iOS-Nutzer:innen – genau einstellen, zu welchen Mannschaften Toralarme, News und Ergebnisse als Push-Benachrichtigungen eintrudeln sollen. Widgets für den Homescreen gibt es weder für Android-Geräte oder iPhones noch für iPad-Nutzer:innen.

Neben der EM 2024 eignet sich die Sportschau-App auch für alle, die nicht nur an Fußball interessiert sind. Hier gibt es auch sämtliche News und Ergebnisse vom Handball, Basketball sowie vielen weiteren Sportarten. Die Sportschau-App ist kostenlos für Android und iOS verfügbar.

Uefa Euro 2024: Die offizielle App zur EM

Die Uefa bietet eine eigene App für Android– und iOS-Nutzer:innen an, über die ihr ebenfalls Benachrichtigungen erhalten könnt. Hier müsst ihr euch allerdings vollends auf die Push-Benachrichtigungen verlassen. Widgets gibt es zur Uefa-Euro-App nicht. Dafür sind immerhin die verfügbaren Benachrichtigungen mannigfaltig. Tore, Elfmeterschießen, Aufstellungen sowie Wechsel und Highlights des Matches landen auf Wunsch auf eurem Smartphone.

Die Uefa-App glänzt aber noch in einem ganz anderen Bereich. Habt ihr doch einmal etwas Zeit, um auf die App zu schauen, könnt ihr euer eigenes Team zusammenstellen. Ihr bekommt dafür 100 Millionen virtuelle Euro und könnt damit 15 Spieler aus den weltweiten Kadern in ein Team berufen. Sollten die Spieler:innen im echten Leben besondere Leistungen auf dem Rasen zeigen, bekommt ihr Punkte. So messt ihr euch mit Freunden und Kollegen, wenn gerade Spielpause ist. Auch ein privates Tippspiel für die EM 2024 ist direkt mit an Bord.

Die App der Uefa ist kostenlos für Android und iOS. Sie kommt mit vergleichsweise wenigen Werbeeinblendungen aus, die sich dann auch meistens thematisch rund um die Uefa drehen. Zudem gibt es eine Anbindung an den offiziellen Uefa-Shop.

Fotmob: Live-Aktivitäten und Widgets

Fotmob gehört zu den bestbewerteten Apps auf Android- und iOS-Geräten. Wie schon bei der Sportschau-App gibt es auch hier für iPhone- und iPad-Nutzer:innen den Vorteil der Live-Aktivitäten. Um diese zu aktivieren, müsst ihr lediglich auf das Wappen (beziehungsweise die Länderflagge) eines Teams tippen und oben zunächst „Folgen“ und dann das Glockensymbol auswählen.

Hier könnt ihr dann – auch auf Android – auswählen, welche Benachrichtigungen ihr zum Spiel erhaltet. Das ist deutlich detaillierter als bei anderen Fußball-Apps. Hier könnt ihr beispielsweise auch verschossene Strafstöße und Auswechselungen als Push-Benachrichtigung erhalten. iOS-Nutzer:innen können auch den Live-View im Sperrbildschirm aktivieren.

Bei Fotmob kommen aber auch Android-Nutzer:innen mit einem Homescreen-Widget auf ihre Kosten. Hier gibt es News und Infos zum Lieblingsteam sowie eine Übersicht über alle Spiele einer ausgewählten Liga oder nur die Spiele eures Vereins. Tippt ihr auf das Widget, landet ihr dann schnell bei der Spielübersicht in der App und könnt weitere Details abrufen. Wer will, kann die Live-Übertragung des Spiels auch direkt aus der App als Audiokommentar starten und so verfolgen.

Die Fotmob-App ist auf Android und iOS kostenlos verfügbar. Allerdings müsst ihr dafür mit etwas Werbung leben. Diese zeigt sich vorwiegend zwischen Infokästen und am Ende des Bildschirmrands. Um die Anzeigen loszuwerden, müsst ihr dem kostenpflichtigen Fotmob-Unterstützerclub beitreten. Dieser kostet 1,49 Euro im Monat oder 10,99 für ein ganzes Jahr.

Toralarm: Benachrichtigungen in Echtzeit

Die App Toralarm hat sich auf die Fahnen geschrieben, die schnellsten Benachrichtigungen zu Toren zu liefern. In der App könnt ihr dafür in den Einstellungen für Push-Meldungen genau angeben, welche Nachrichten auf eurem Smartphone landen. Neben Toren bietet die App auch Pushs zu Aufstellung, Verlängerung, Elfmeterschießen und Platzverweisen.

Der einzige Nachteil: Diese Benachrichtigungen müsst ihr immer in den Einstellungen verändern. Anpassungen in einer Spielübersicht sind im Vergleich zur Konkurrenz nicht möglich. Dafür zeigt euch Toralarm aber auch direkt, wo ihr die Spiele sehen könnt. Das dürfte gerade für die EM 2024 nützlich sein. Widgets suchen wir dafür aber vergeblich – egal, ob für den Homescreen oder Sperrbildschirm.

Wer keine Werbung mag, dürfte mit Toralarms Gratis-Version nur schwer warm werden. Unter jeder Spielübersicht gibt es lange Werbeabschnitte und auch auf der Home-Ansicht der App kommt es immer wieder zu kleineren Werbeeinblendungen.

Wer noch mehr aus der Anwendung für Android und iOS herausholen oder die Werbung entfernen will, kann ein kostenpflichtiges Abo abschließen. Toralarm ruft dabei im ersten Jahr Preise von 1,99 Euro im Monat und 16,99 Euro im Jahr auf. Im zweiten Jahr steigen die Preise auf 3,99 Euro und 34,99 Euro. Neben der Werbefreiheit bekommt ihr Video-Highlights der zweiten Bundesliga nach Abpfiff und die App in euren Mannschaftsfarben. Zudem zeigen euch die Push-Nachrichten dann auch immer die Info, wer Torschütze war.

Sofascore: Für die, die mehr wissen möchten

Sofascore ist eine besonders tiefgründige Fußball-App für Android und iOS, die sich bei der EM 2024 für diejenigen anbietet, die gern Statistiken auswerten. So zeigt die App etwa die Spielerwertungen der vergangenen Matches, welche Schiedsrichter besonders häufig Gelb und Rot ziehen sowie die Leistung der Trainer im Laufe ihrer Karriere. Mit diesen Infos könnt ihr garantiert vor euren Freund:innen glänzen.

Wer zudem mit anderen Fans in den Austausch gehen will, bekommt für jedes Match einen separaten Chat geboten. Dieser dürfte gerade während des Matches mit allerhand Expertenmeinungen befüllt werden. Für iPhone-Nutzer:innen gibt es erneut eine Live-Übersicht für den Sperrbildschirm. Diese kann eine Stunde vor Beginn des Matches über das Glocken-Icon in der Spielübersicht aktiviert werden.

Android-Nutzer:innen schauen dabei zwar in die Röhre, bekommen aber trotzdem Widgets für den Homescreen, über die sie nicht jedes Mal in die App wechseln müssen. Dabei könnt ihr zwei Widget-Größen wählen, die euch die Ergebnisse entweder kompakt anzeigen oder auch noch die Partien der kommenden Tage abbilden.

Wer Sofascore werbefrei nutzen möchte, muss ebenfalls in die Tasche greifen. Allerdings liegt der Preis mit 29,99 Euro im Jahr noch im Rahmen. Aber selbst mit Werbeeinblendungen bleibt Sofascore gut nutzbar. Bis auf einige Einblendungen am unteren Bildschirmrand und zwischen den Infoblöcken bekommt ihr kaum störende Elemente angezeigt.

