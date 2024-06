Aus für deutsche Nationalelf bei der EM? Provokante Werbeaktion sorgt für Aufmerksamkeit

Toni Kroos spielt bei der EM 2024 seine letzten Fußballspiele: Er hat im April 2024 sein Karriereende bekannt gegeben. (Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Martin Meissner)

Wünscht dieser italienische Reiseanbieter der deutschen Männer-Nationalelf das Aus bei der Fußball-Europameisterschaft 2024? Auf einer großen Anzeige in Berlin steht „Hey, Toni Kroos, wir haben gehört, du bist demnächst bereit für einen langen Urlaub“ – Toni Kroos und Urlaub sind in leuchtendem Rot geschrieben, sonst ist die Schrift weiß.

Anzeige Anzeige

Guerilla-Aktion eines Reiseanbieters in Berlin

Mit dieser Guerilla-Aktion macht das Unternehmen Weroad auf sich aufmerksam. Die Firma bietet Gruppenreisen für Millennials an. Millennials wurden zwischen 1980 und 1995 geboren – Toni Kroos, Jahrgang 1990, zählt dazu.

Laut dem Marketing-Magazin Horizont sind die Plakate seit dem vergangenen Wochenende zu sehen; Deutschland spielte das letzte Spiel in der Gruppenphase am Sonntag, dem 23. Juni. In Berlin soll die provokante Anzeige auf Plakaten, Displays und durch Projektionen auf Hauswände gezeigt worden sein.

Anzeige Anzeige

Vorschlag: Fußballschuhe gegen Wanderschuhe tauschen

In einem Video, das Horizont veröffentlicht hat, heißt es, Kroos soll die Fußballschuhe gegen Wanderschuhe tauschen. Dazu gibt es einen Instagram-Post, der Kroos verschiedene Urlaubsaktivität vorschlägt – etwa „entspannte Spaziergänge machen“, das dazugehörige Bild zeigt einen Bergsteiger im Schnee.

Kroos wird mit der Aktion ungefragt zur Werbefigur für den Reiseanbieter. Das Unternehmen nutzt die Popularität des Fußballers geschickt.

Anzeige Anzeige

Rechtlich kann das anfechtbar sein: Namen fallen in den Schutzbereich des allgemeinen Persönlichkeitsrechts. Allerdings wird in diesem Fall Kroos nur angesprochen – das kann auch ohne Genehmigung geduldet werden. Nicht erlaubt ist etwa das Benennen von Empfehlungen ohne Einverständnis: „Toni Kroos setzt auf uns“ wäre ohne eine entsprechende Genehmigung ein unbefugter Gebrauch des Namens.

Unternehmen adressiert Karriereende von Kroos

Im Fall von Weroad bewegt sich das Unternehmen wohl in einer rechtlichen Grauzone. Allerdings lässt die Formulierung Raum für Missverständnisse: Die Kampagne tauchte rund um den letzten Spieltag in der diesjährigen EM-Gruppenphase auf. Sie kann als ein Hinweis auf das Ausscheiden der deutschen Nationalelf gesehen werden. Allerdings war das Weiterkommen der deutschen Spieler ins Achtelfinale zu dem Zeitpunkt schon gesetzt.

Anzeige Anzeige

Das Aus wünschen die Verantwortlichen dem Spieler und seiner Mannschaft somit nicht direkt, trotzdem lässt die Botschaft Raum für diese Interpretation. Tatsächlich wird sie aber eher auf das Karriereende von Kroos ausgerichtet sein. Der deutsche Nationalspieler hat vor dem EM das Ende seiner Spielerkarriere verkündet, sein Liga-Abschlussspiel beim spanischen Verein Real Madrid hat er bereits absolviert.

Nach der EM wird er vielleicht Urlaub machen. Detailliert geäußert hat er sich jedoch noch nicht – ebenso wenig wie zu der Marketingaktion.

Mehr Beispiele für Guerilla-Marketing findest du hier:

18 Bilder ansehen Kreative Beispiele für Guerilla-Marketing Quelle: (Bild: stockwerk-fotodesign / Shutterstock)