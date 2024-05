Studie zeigt: Die wahre Erfolgsrate der DHDL-Deals

Die Höhle der Löwen hat mittlerweile 15 Staffeln hinter sich, in denen insgesamt 716 Pitches stattfanden und 382 Deals abgeschlossen wurden. Alles in allem haben die Löwen 42 Millionen Euro in die Startups investiert.

Allerdings kommen lange nicht alle Deals, die vor der Kamera versprochen werden, auch wirklich zustande. Die Deal-Quote unter den Löwen variiert dabei stark. Die höchsten Quoten für einen Dealbreaker haben Vural Öger mit 76 Prozent und Lencke Steiner mit 67 Prozent. Beide saßen in den ersten beiden Staffeln der Show in der Jury.

Von den noch aktiven Löwen hat Frank Thelen die niedrigste Deal-Quote. Bei ihm scheitern im Schnitt 60 Prozent der Deals, schreibt Business Insider. Die höchste Erfolgsquote bei Deals hat Dagmar Wöhrl. Bei ihr scheitern nur 18 Prozent der Investments, nachdem die Kameras aus sind.

Unternehmen haben eine geringe Erfolgsquote

Aber auch wenn es zum Investment kommt, haben Startups, die durch Die Höhle der Löwen finanziert wurden, eine geringere Erfolgsquote als andere Startups. Besonders Unternehmen aus den Branchen Land- und Forstwirtschaft, Baugewerbe sowie Logistik und Transport scheitern häufig, schreibt Business Punk und beruft sich dabei auf eine Studie von Creditsafe.

Insgesamt überlebt nur ein Viertel der Unternehmen aus der Sendung. Demgegenüber sind neun von zehn Neugründungen am Markt erfolgreich. Die DHDL-Startups haben also eine ungewöhnlich hohe Insolvenzwahrscheinlichkeit.

Fast die Hälfte der Unternehmen bekommt einen Deal

Das könnte daran liegen, dass die Investments relativ großzügig vergeben werden. Rund die Hälfte aller Pitches in der Show bekommt einen Deal versprochen.

Außerdem werden die Geschäftsführer bei den Löwen-Startups ungewöhnlich häufig ausgetauscht. Das ist nicht unüblich, zu häufige Wechsel können allerdings auf Probleme im Unternehmen hindeuten.