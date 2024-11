Das erste komplett KI-generierte Videospiel ist da: So könnt ihr es kostenlos zocken

Heutzutage nutzen schon einige Entwickler:innen KI, um ihre Arbeit an Games zu beschleunigen. Ein Spiel, das komplett KI-generiert ist und sich aktiv beim Spielen verändert, gab es aber bisher nicht. Doch das Projekt mit dem Titel „Oasis“ hat das jetzt geändert. Dabei handelt es sich um ein Spiel, das während des Zockens aktiv von einer KI-generiert und damit auch verändert wird.

Minecraft komplett mit KI erstellt

Hinter dem Spiel stecken das KI-Unternehmen Decart und das Startup Etched. Sie haben zusammen eine KI trainiert, indem dieser Millionen Stunden Videomaterial aus Minecraft als Daten gegeben wurde. Die KI hat sich diese Daten genau angeschaut und kann diese jetzt in Oasis in Echtzeit zusammensetzen. Die Verantwortlichen betonen, dass dafür kein Coding am eigentlichen Gameplay notwendig ist und Oasis deshalb das erste komplett KI-generierte Spiel ist.

Oasis basiert auf dem Prinzip der „Next-Frame-Prediciton“. Heißt: Die KI wählt anhand der Trainingsdaten, welches Bild als Nächstes auf eurem Bildschirm auftreten sollte und spielt den Frame aus. Das kann zu ungewohnten Anblicken in dem Minecraft-Klon führen – und macht ein echtes Gameplay-Erlebnis wie in Minecraft unmöglich.

Denn anhand der Trainingsdaten entscheidet die KI häufig, komplette Areale auszuwechseln, euer Inventar mit neuen Gegenständen zu bestücken oder euch an einen vollkommen anderen Ort zu setzen. In unserer kurzen Spiele-Session haben wir ein kleines Dorf entdeckt. Als wir uns umgedreht und wieder zurückgewandt haben, war anstelle des Dorfes plötzlich ein Ozean. Dennoch ist Oasis ein spannendes Konzept, auf dem künftige KI-Spiele aufbauen können.

Um Oasis selbst zu spielen, könnt ihr dem Link folgen. Das Spiel ist komplett kostenlos verfügbar. Ihr müsst dort lediglich aussuchen, in welchem Minecraft-Biom ihr spielen möchtet. Dann kann es zu Wartezeiten kommen. Um eine Überbelastung der Server zu verhindern, gibt es eine Warteschlange und ein Zeitlimit für eure Session. Danach müsst ihr euch erneut anmelden, um weiterzuspielen.

Kuriose Projekte in Minecraft

