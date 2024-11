GTA San Andreas: KI haucht dem Game neues Leben ein

Das Spiel GTA: San Andreas ist 2004 für die Playstation 2 erschienen und hat sich über 25 Millionen Mal verkauft. Mit der damaligen Grafik-Engine wurden die Figuren im Spiel aber meist nur sehr kantig und mit verwaschenen Details dargestellt – damals die einzige technisch mögliche Option. Der Nutzer Angry Tom wollte wissen, wie die alten Charaktere heute „wirklich“ aussehen und hat eine künstliche Intelligenz aus digitalen Charakteren lebensechte Menschen erstellen lassen.

Die Charaktere in ‚lebensechter‘ KI-Qualität

Dem fünften Teil der Action-Adventure-Reihe Grand Theft Auto vom Entwickler Rockstar Games sieht man sein Alter heute grafisch deutlich an. Welche Menschen hinter den unscharfen Körpern und Gesichtern der Figuren im Videospiel stecken könnten, hat der X-Nutzer mithilfe von künstlicher Intelligenz neu generieren lassen. So wirken Carl „CJ“ Johnson – die Hauptfigur des Spiels – und weitere wichtige Charaktere wie echte Menschen. Der Instagram-Account theaifield hat sämtliche KI-Charaktere in einem Beitrag gelistet:

Neben den Spielfiguren hat Angry Tom auch eine römische Statue von Kaiser Trajan zum Leben erweckt oder Meme-Bilder animiert, um die Szenen weiterzuführen. Aber auch ernstere Themen über KI-Fähigkeiten wie in einem animierte Clips über Ameisen in ihrem Bau oder im Schnee spielende Hunde deckt der Kanal ab. Wer stöbern will, kann sich seinen Account einmal ansehen.

So spielt sich GTA: San Andreas

Im Videospiel schlüpft ihr in den Charakter Carl Johnson, besser bekannt als CJ. Das Spiel bietet euch eine actionreiche, offene Welt mit einer Vielzahl von Missionen, Aktivitäten und Nebenaufgaben. Die könnt ihr überwiegend nach eurem Tempo abschließen oder einer Hauptstory folgen. Dabei begegnet der Spieler realen Stadt-Themen wie Raubüberfällen, Drogenhandel, Schutzgelderpressung und rivalisierenden Gangs.

Die Besonderheit des Spiels war damals die Vielzahl an Möglichkeiten, wie Spieler ihre Charakter mit Frisuren, Tattoos, Kleidung und Accessoires so verändern können und der Freiraum, den der Spieler in der offenen Welt hat. So spielte sich GTA wie eine persönlich entworfene Geschichte in einem Rollenspiel. Das Hauptziel ist es, die Story zu beenden, CJs Status in Los Santos zu verbessern und die Grove Street Families wieder zur mächtigsten Gang der Stadt zu machen.

