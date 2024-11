Fans retten nach 33 Jahren das wohl schlechteste Disney-Game aller Zeiten – doch ein Haken bleibt

Im November 1991 erschien Fantasia für den Sega Mega Drive. Das Videospiel basierte dabei auf dem gleichnamigen Disney-Film und schickte euch auf eine epische Reise mit Zauberlehrling Micky Maus in der Hauptrolle. Zumindest sollte es eine epische Reise werden. Tatsächlich wurde Fantasia damals von Kritiker:innen und Gamer:innen gleichermaßen abgestraft. Die Zeitschrift Mega packte Fantasia sogar auf Platz 6 der schlechtesten Mega-Drive-Spiele aller Zeiten.

Warum wurde Fantasia so schlecht bewertet?

Damals drehten sich die Kritikpunkte vor allem um die fürchterliche Steuerung des Spiels. Obwohl Fantasia ein Jump-and-Run ist, konnte sich Micky kaum flüssig steuern lassen. Das lag hauptsächlich daran, dass die Spielfigur bei jeder Landung und bei jeder Drehung einen Moment pausierte. Heißt: Nach jedem Sprung und jeder Kehrtwende wurde Micky kurz gestoppt, was einen reibungslosen Spielfluss unmöglich machte.

Zudem beschwerten sich viele Spieler:innen über den hohen Schwierigkeitsgrad in Fantasia. Das liegt teilweise auch an der hakeligen Steuerung, die ihr euch in diesem Video genauer anschauen könnt. Dazu kamen aber noch Gegnerpositionen, die es schier unmöglich machten, den entsprechenden Abschnitt ohne Schaden zu durchqueren. Diese Entscheidung dürften die Entwickler:innen wohl auch getroffen haben, um die Spielzeit von Fantasia zu erhöhen. Geübte Spieler:innen brauchen nämlich nur etwa 30 Minuten, um den Titel abzuschließen.

Wie Fantasia mit einem Patch besser gemacht wurde

Jetzt haben die Hacker Tryphon und Razor eine Version von Fantasia veröffentlicht, die mit einem Patch daherkommt, der die meisten Probleme behebt. So behält Micky Maus darin sein Momentum und kann – wie ihr im Video oben seht – deutlich agiler durch die Level gelangen. Zudem gibt es von Anfang an deutlich mehr Aufladungen für Mickys Zauber, was den Kampf gegen Feinde vereinfacht.

Zudem gab es ein paar Anpassungen bei den Hitboxen. So wurden die Trefferzonen von Gegnern im Vergleich zum Original vergrößert, damit ihr sie leichter treffen könnt. Gleichzeitig wurde Mickys Hitbox verringert, sodass ihn Gegner häufiger verfehlen oder er sich mit einem Sprung noch vor ihnen retten kann. Ferner haben die Hacker Cheatcodes aktiviert, mit denen Unbesiegbarkeit aktiviert werden kann oder ihr Level überspringt.

Einen Haken hat die Sache aber doch: Die „neue“ Version von Fantasia steht nur als ROM zur Verfügung. Dabei handelt es sich um ein digitales Abbild des Spiels, das über Emulatoren gespielt werden kann. Das ist aber in den meisten Fällen illegal. Nämlich dann, wenn das Spiel urheberrechtlich geschützt ist und der Urheber keine ROMs erlaubt. Dementsprechend sollten Fans dabei bleiben, sich die überarbeitete Version nur im Video anzusehen.

Richtig gute Spiele, die auf alten Systemen gefangen sind

