Im Kino oder im Stream: Diese Gaming-Verfilmungen erscheinen 2025

Entweder werden sie richtige Flops oder zu einem riesigen Hit: Verfilmungen von Videospielen. Das zeigte auch wieder das Jahr 2024. Während die erste Staffel der Fallout-Serie viel Lob bekam, sahen die Kritiken bei der Borderlands-Verfilmung sehr negativ aus. Dennoch geht der Trend weiter: Auch im Jahr 2025 sollen viele Videospiel-Adaptionen Fans entweder im Kino oder im Stream begeistern. Doch schaffen sie erfolgreich den Sprung von der Konsole?

Ein Minecraft Film

Richtung Flop scheint die Life-Action-Adaption eines der wohl erfolgreichsten Videospiels aller Zeiten zu gehen. Ein Minecraft Film hat mit Jack Black und Jason Momoa zwar einen namhaften Cast am Start. Doch schon beim Trailer stören sich viele Fans an den CG-Effekten der Blöcke und den Figuren aus dem Minecraft-Universum. Bis Zuschauer:innen sich ein finales Urteil erlauben können, wird es noch etwas dauern. Ein Minecraft Film soll am 4. April 2025 in den Kinos erscheinen.

Until Dawn

Das Horrorspiel Until Dawn war 2015 ein echter Erfolg. Dabei war die Handlung ziemlich simpel: Eine Gruppe aus acht Teenagern trifft sich ein Jahr nach dem Verschwinden zwei ihrer Freundinnen auf einer einsamen Lodge am Berg. Schnell merken sie, dass sie in Gefahr schweben und erst am nächsten Morgen gerettet werden können. So ist das Ziel des Spiels eigentlich ganz simpel: Bis zum Morgen überleben. Das ist allerdings schon filmisch inszeniert. Die Entscheidungen der Spieler:innen beeinflussen den Verlauf der Geschichte.

Zum Film ist hingegen noch recht wenig bekannt. Selbst einen Trailer gibt es bisher nicht. Dafür steht schon das Release-Datum: Ab dem 25. April 2025 soll der Until Dawn-Film in den amerikanischen Kinos zu sehen sein.

Devil May Cry

Auch die Videospiel-Reihe Devil May Cry bekommt 2025 eine Adaption. Netflix hat sich die Rechte der Action-Videospiele von Capcom gesichert und veröffentlicht eine Anime-Serie zu den Spielen. Diese sollte zwar schon im Jahr 2024 erscheinen, wurde dann aber um ein Jahr verschoben. Die Serie handelt von dem Dämonen-Jäger Dante, der in den Spielen selbst Halbdämon ist und die Erde vor der Unterwelt beschützen möchte.

The Witcher: Sirens of the Deep

Eine Anime-Adaption von Netflix bekommt auch die Witcher-Reihe. Für The Witcher: Sirens of the Deep sind sogar die gleichen Sprecher:innen der Life-Action-Serie dabei. Denn auch die Protagonisten Gerald von Riva und sein Begleiter Rittersporn sind in dem neuen Film die Hauptfiguren. Den Release des Films hat Netflix am 11. Februar 2025 angekündigt.

Mortal Kombat 2

Schon im Jahr 2021 erschien die Life-Action-Verfilmung zur „Mortal-Kombat“-Reihe. Im Jahr 2025 soll nun der zweite Teil in den Kinos erscheinen. In diesem soll das namensgebende „Mortal Kombat“-Turnier, das im ersten Teil fehlte, stattfinden. Mortal Kombat 2 soll im Oktober 2025 seine Premiere feiern.

Five Night at Freddys 2

Aus Scott Cawthorns Indie-Spiel Five Nights at Freddy´s wurde über das letzte Jahrzehnt erst eine ganze Videospielreihe und später ein echtes Franchise. 2023 folgte dann der logische nächste Schritt für die gruseligen Animatronik-Figuren der Freddy Fazzbears Pizzaria: der Film. Auch der zweite Teil ist schon in Arbeit und soll im Dezember 2025 erscheinen.

