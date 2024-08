Finanzielle Freiheit: Diesen 5 Irrtümern erliegen viele Menschen

Wer sich nach finanzieller Freiheit sehnt, hat oft konkrete Ziele vor Augen. Sei es, so viel zu ersparen, dass man mit jungen Jahren in Rente gehen kann, oder dank passivem Einkommen ein Vermögen zu erwirtschaften. So oder so: Das schlussendliche Ziel ist es, nicht mehr von Geld oder Arbeit abhängig zu sein.

Anzeige Anzeige

Finanzielle Freiheit benötigt auch Arbeit

Doch wie unsere Bildergalerie zeigt, gibt es fünf große Irrtümer zu finanzieller Freiheit. Diese falschen Annahmen haben viele Menschen, die sich ihre Zukunft mit ausreichend Geld vorstellen. Damit ihr nicht dieselben Fehler macht, solltet ihr einen Blick in unsere Bildergalerie werfen.

Anzeige Anzeige

Denn dort verraten wir euch beispielsweise, warum passives Einkommen zwar hilfreich ist, aber nie ohne Arbeit zu euch kommt. Allein das „Einrichten“ von passivem Einkommen benötigt viel Zeit und womöglich auch Nerven.

Dazu kommt, dass ihr euch realistische Ziele stecken müsst, wenn es um finanzielle Freiheit geht. Die Rente mit 40 klingt zwar mehr als verlockend, ist aber bei vielen Sparplänen mehr als unrealistisch. Wie es realistischer und trotzdem angenehm geht, verraten wir euch hier:

Anzeige Anzeige

Die gravierendsten Irrtümer zu finanzieller Freiheit

5 Bilder ansehen 5 Irrtümer über finanzielle Freiheit Quelle: Shutterstock/Cilinskas

Mehr zu diesem Thema