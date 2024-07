Forscher finden eine Höhle auf dem Mond: Schon jetzt gibt es Pläne, wie sie genutzt werden kann

Schon seit Jahren arbeiten mehrere Raumfahrtbehörden an Plänen für eine Mondbasis. Die Pläne könnten nun mit einer Entdeckung auf der Mondoberfläche noch einmal geändert werden. Denn statt eine Basis direkt auf der Mondoberfläche zu bauen, könnte eine Untergrundhöhle deutlich mehr Schutz bieten.

Wird die Höhle künftig zur Mondbasis?

Die Höhle unterhalb der Mondoberfläche wurde von Forscher:innen mithilfe von Nasas LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) entdeckt, wie The Guardian berichtet. Sie befindet sich im sogenannten Meer der Ruhe und lässt sich wohl direkt über das Loch an der Oberfläche betreten. Etwa 150 Meter unter der Oberfläche erstreckt sich die Höhle über 80 Meter und ist circa 45 Meter breit.

Die Forscher:innen gehen davon aus, dass es sich hierbei um einen Lavatunnel handelt, der mittlerweile natürlich leer ist. Durch ihre Lage und Größe könnte die Höhle für künftige Mondmissionen wichtig werden. In der Höhle könnten Astronaut:innen Schutz vor den Temperaturen und harschen Bedingungen auf dem Mond finden. Künftig wäre sogar denkbar, dass in der Höhle eine komplette Mondbasis entsteht.

Leonardo Carrer, Hauptautor der Studie, verrät: „Der Hauptvorteil von Höhlen ist, dass sie die strukturellen Voraussetzungen einer Basis bieten, ohne dass komplexe Bauarbeiten durchgeführt werden müssen.“ Allerdings müssten noch einige Vorkehrungen getroffen werden, um die Höhlensysteme für Mondbasen zu nutzen. Diese bräuchten unter anderem Warnsysteme für seismische Aktivitäten und mehrere abgeschottete Areale, in die sich Bewohner:innen bei einem Einsturz zurückziehen könnten.

Zudem muss noch die Frage geklärt werden, wie Menschen in die Höhle gelangen. Denn das Loch ist etwa 125 Meter tief. Auch der Rand des Lochs könnte Probleme bereiten. Denn dort liegt loses Mondgestein, das bei Bewegungen in die Tiefe stürzt und damit auch die Infrastrukturen und Menschen in der Höhle gefährden könnte. Zunächst müssten Mondmissionen also den Eingang sichern, um weitere Arbeiten an der Mondbasis in der Höhle zu ermöglichen.

Was Astronaut:innen mit ins Weltall nehmen

