Kernfusion macht weiter Fortschritte: Forschende erreichen Break-even-Point

Erneut tritt die National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) im US-Bundesstaat Kalifornien in den Fokus der Öffentlichkeit. Schon im August 2021 war es den Wissenschaftler:innen gelungen, bei einem Kernfusionsreaktionsexperiment nahezu den Break-even-Point, also den Punkt, an dem die Reaktion ebenso viel Energie erzeugt, wie in sie hineingegeben werden musste, zu erreichen.

Anzeige Anzeige

Im Dezember 2022 konnte dann das erste leichte Übertreffen des Break-even-Points verkündet werden und jetzt ist es ihnen gelungen, einen soliden Nettoenergiegewinn zu erzeugen. Damit hat die Kernfusion mehr Energie geliefert als gekostet, wie Reuters berichtet.

Beim ersten Experiment im Dezember wurde ein Laser mit 2,05 Megajoule eingesetzt, der dann eine Zündung auslöste, die 3,15 Megajoule an Energie erzeugte. Das entsprach einem Nettoertrag von etwa 1,1 Megajoule, umgerechnet 0,31 Kilowattstunden. Mit dieser Energie könnte ein 50-Watt-LED-Fernseher sechs Stunden lang betrieben werden, wie Engadget ausgerechnet hat.

Anzeige Anzeige

Nettoenergiegewinn noch nicht beziffert

Das jüngste Experiment soll noch erfolgreicher gewesen sein, allerdings ist noch nicht klar, wie hoch der Nettoenergieertrag am 30. Juli wirklich ausgefallen ist. Laut Reuters müssen die endgültigen Ergebnisse erst noch ausgewertet werden.

Abseits der berechtigten Begeisterung für diese Erfolge darf nicht verkannt werden, dass es noch ein weiter Weg ist, bis die Fusionszündung zu einer praktikablen Option für die Energieerzeugung in der Fläche wird. Daher sollten wir die reproduzierbar positiven Ergebnisse der Forscher:innen vorerst nur als kleine Schritte auf dem richtigen Weg hin zur Erzeugung sauberer Energie verstehen.

Anzeige Anzeige

Mehr zu diesem Thema Kernfusion