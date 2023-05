Fotograf will seine Fotos aus KI-Datensatz löschen – und bekommt 900-Euro-Rechnung

Der professionelle Fotograf Robert Kneschke hat durch eine Website herausgefunden, dass einige seiner Bilder in einem Datensatz verwendet werden, der dazu genutzt wird, Bild-KI zu trainieren. Gefunden hat er sie im Datensatz Laion-5B, wie er in einem Blogartikel schreibt. Der wird vom gemeinnützigen Verein Laion e.V. gepflegt.

Allerdings möchte Kneschke nicht, dass seine Bilder in diesem Datensatz zum Trainieren von KI verwendet werden. Deshalb hat er eine Anfrage an Laion geschickt, mit der Bitte, seine Bilder aus dem Datensatz zu löschen. Bereits am nächsten Tag bekam er eine Antwort von der Anwaltskanzlei des Vereins, die das ablehnte.

Bilder werden nicht gelöscht

Das Schreiben der Kanzlei hat der Fotograf ebenfalls auf seinem Blog veröffentlicht. Die Anwälte lehnen die Löschung ab, da die Bilder des Fotografen nicht Teil des Datensatzes seien.

Im Datensatz sind lediglich Links zu seinen Bildern sowie eine Beschreibung und andere Daten wie die Größe des Bildes enthalten. Das Foto selbst wird aber nicht in der Datenbank gespeichert. Deshalb sei es für Laion laut Anwaltskanzlei auch nicht möglich, diese zu entfernen.

Außerdem sagen die Anwälte, dass diese Bilder frei im Internet verfügbar sind und Laion nicht dazu beiträgt, sie zu vervielfältigen. Abschließend wird dem Fotografen mit Schadensersatzansprüchen gedroht.

Fotograf strebt Prozess an

Einem Bericht von Golem zufolge hat Kneschke folgend eine Rechnung der Anwälte über 887 Euro erhalten, da es sich um eine ungerechtfertigte Forderung gehandelt habe. Der Fotograf gibt sich damit allerdings nicht zufrieden. Er hat angekündigt, einen Prozess anzustreben, um die Frage der Löschung seiner Bilder gerichtlich klären zu lassen. Er hat Zweifel daran, dass das Vorgehen des Vereins „tatsächlich rechtlich so einwandfrei ist, wie die Anwaltskanzlei behauptet“.

Ob er damit vor Gericht eine Chance hat oder nicht, ist momentan noch unklar. Die Frage um die Rechte an diesen Bildern ist allerdings zweifelsfrei spannend.

