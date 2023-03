Alien, Jurassic Park und Star Wars: Diese Mashup-Fotos mit Spielfiguren sind Kunst

Mashups und Crossover: T-Rex, Aliens und Superhelden

Killcutter – so nennt sich der US-Amerikaner Chuck Eiler im Internet. Als Killcutter veröffentlicht er Fotos von Spielzeugfiguren. Was ulkig klingt, macht Chuck zu Kunst: In mühsamer Detailarbeit richtet er die Figuren an, bastelt aus Polymer-Modelliermasse Kürbisse, Monster und Köpfe und macht 50 Aufnahmen, um das perfekte Foto mit idealer Rauchverteilung aus der Nebelmaschine zu haben.

Besonders gern verwendet Killcutter in seinen Fotos Figuren aus dem Jurassic-Park-, Star-Wars- oder Alien-Universum – gerne auch in Kombination. Auch Helden aus den Marvel- und DC-Universen werden inszeniert.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Instagram, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Instagram, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Instagram, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Dabei verwendet er neben den Figuren, Polymerton und einer Nebelmaschine LED-Panels für die farbliche Beleuchtung wie Blau als Imitation des Mondlichts, Grün, Rot oder Gelb. Für die grundsätzliche Beleuchtung nutzt er eine kleine Würfelleuchte von Lumecubes. In jedem Post notiert er, welche Figuren im Foto Modell stehen, aus welchem Material er die Dekoration gebastelt hat und oft auch, woher er die Inspiration nahm.

Wer braucht schon KI? Diese Spielzeug-Mashup-Fotos sind der Wahnsinn

11 Bilder ansehen Wer braucht schon KI? Diese Spielzeug-Mashup-Fotos sind der Wahnsinn Quelle:

Crossmediale Crossover

Killcutter ist nicht nur auf Instagram unterwegs: Auf seiner Website sind einige seiner besten Stücke in einer Galerie zu finden. Auf seinem Youtube-Kanal zeigt er in Speedart-Videos, wie er die Bilder in Photoshop bearbeitet. Auf Instagram zeigt er das Setup der Shots und die Vergleiche von der RAW-Fotodatei und dem Endergebnis dank Photoshop. Auf Tiktok zeigt er das Behind-the-Scenes im Videoformat – er filmt den Aufbau des Sets, wie er die Figuren positioniert sind und wie die Technik, also Lampen und Kamera, platziert ist.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von TikTok, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von TikTok auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von TikTok, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema Künstliche Intelligenz