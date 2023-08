Von der Augenmaske zur smarten Flasche: 5 Gadgets für einen gesünderen Arbeitsalltag

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Wir wollen fit im Arbeitsalltag sein – aber wie gelingt das? Mit diesen smarten Gadgets soll ein gesunder Lifestyle im Alltag etwas einfacher umzusetzen sein.

Anzeige Anzeige

Schrittziel am Schreibtisch erreichen

Wir bewegen uns zu wenig – vielleicht kann sich das mit Laufpads ändern. Der Trend, der auf Social-Media-Plattformen schon in vielen Reels und Tiktoks zu sehen ist, verspricht mehr Bewegung: Das Laufpad wird unter den Schreibtisch gelegt, die:der Nutzer:in geht darauf während der Arbeit. In der Regel sind die Laufpads, etwa von Walkingpad, mit Strom betrieben. Das Modell R2 Walk & Run – für 899,00 Euro – lässt sich per App steuern und hat eine smarte Erkennung der Geh- beziehungsweise Laufgeschwindigkeit. Eine Alternative, die ohne Elektrizität auskommen soll: das Laufband Wanderlust für 5.199,00 Euro. Schreibtisch und eine Lehne sind daran gleich angebracht.

Gadget gegen einen Buckel

„Steh gerade“ – in der Kindheit haben wir das vielleicht das ein oder andere Mal gehört, um schließlich erwachsen gebeugt vor dem Laptop zu hocken. Diese eingefahrene Haltung loszuwerden ist nicht leicht, auch wenn der Rücken schmerzt. Helfen soll Upright von der gleichnamigen Firma. Der Tracker wird am Rücken positioniert und vibriert, sobald die Haltung krumm wird. Die dazugehörige App analysiert die aufgezeichneten Daten und zeigt Entwicklungen an – hoffentlich hin zu einer aufrechten Haltung. Den Tracker für eine gesunde Haltung gibt es ab 59,99 Euro.

Anzeige Anzeige

Maske für Augenentspannung

Die Bildschirmarbeit strengt die Augen an – Abhilfe soll etwa die Augenmaske Smart Googles von Therabody* bringen. Sie erinnert an eine Schlafbrille: Wer sie aufsetzt, soll damit auch zur Ruhe kommen, einschlafen muss dafür nicht unbedingt sein. Die Brille soll gegen Kopfschmerzen helfen und den Nutzer:innen im Alltag Entspannung bringen. Dafür soll die Brille die Herzfrequenz physisch senken. Das smarte Gagdet kostet 199 Euro.

11 Bilder ansehen Diese 10 Gadgets sorgen für Entspannung und Kreativität am Schreibtisch Quelle:

Trainingsball für gutes Sitzen

Gymnastikbälle sind eine bekannte Alternative zum herkömmlichen Bürostuhl. Der Ball von Technogym* eignet sich nicht nur zum Sitzen, sondern auch für Lockerungsübungen zwischendurch. Die Anleitung dafür gibt es in der zugehörigen Technogym-App. Die Übungen sollen etwa helfen, die Haltung zu verbessern und Rückenschmerzen vorzubeugen. Der Gymnastikball mit einem Durchmesser von 550 Millimetern ist für eine Verwendung am Schreibtisch geeignet und angepasst an eine durchschnittliche Schreibtischhöhe von 70 Zentimetern. Er kostet 245 Euro.

Anzeige Anzeige

Immer genug trinken

Regelmäßiges Trinken ist immer wichtig – im Arbeitsalltag hält uns ein Schluck Wasser zwischendurch leistungsfähig. Die smarte Wasserflasche von Equa erinnert Nutzer:innen daran: Sie leuchtet, sobald es mal wieder Zeit für einen Schluck ist. Der individuelle tägliche Wasserbedarf wird dabei von der zugehörigen App ermittelt, mit der sich die Wasserflasche via Bluetooth verbindet.

Mehr zu diesem Thema