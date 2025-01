Ein Gameboy-Spiel mit ChatGPT: So kommt die KI auf den alten Handheld

Als der erste Gameboy 1989 auf den Markt kam, war an künstliche Intelligenz, wie wir sie heute erleben, kaum zu denken. Dementsprechend fällt es auch im ersten Moment etwas schwer zu glauben, dass ein Entwickler ChatGPT und den alten Gameboy jetzt miteinander kombinieren will. Das soll über ein besonderes Spiel möglich sein, das er über Kickstarter finanziert hat.

ChatGPT auf dem Gameboy

Das Gameboy-Spiel trägt den Titel Do you like/? und dreht sich um eine Gruppe von vier Charakteren – darunter auch die Spieler:innen selbst – die allesamt ihr Gedächtnis verloren haben. Eine mysteriöse KI mit dem Namen Luna bringt diese Personen zusammen und verspricht ihnen, ihre verlorenen Erinnerungen wiederherzustellen. Der Haken: Nur eine einzige Person darf die Wahrheit erfahren – und nur dann, wenn alle anderen tot sind.

Daraus soll sich ein Spiel auf Leben und Tod entwickeln, in dem Spieler:innen über das Schicksal der Charaktere entscheiden können. Doch wie kommt jetzt eine KI ins Spiel? Das Spielmodul ist mit Wi-Fi ausgestattet und kann sich über das Internet mit ChatGPT verbinden. Luna, alle anderen NPCs und damit auch die Story selbst sollen durch die KI gesteuert werden. Der Vorteil laut den Entwickler:innen: Durch die KI ergeben sich immer wieder neue, unvorhergesehene Szenarien und Dialoge. Dadurch sollen Spieler:innen bei jedem Durchgang etwas Neues erleben.

Insgesamt 185 Unterstützer:innen haben sich für die Idee gefunden und Geld in die Kickstarter-Kampagne gesteckt. So sind umgerechnet etwas mehr als 12.600 Euro für die Verwirklichung des Gameboy-KI-Spiels zusammengekommen. Mit dem Geld wollen die Entwickler:innen vorwiegend die KI-Anbindung optimieren und die Kosten für die Herstellung und den Versand der Spielemodule abdecken.

Die Auslieferung des Spiels soll im März 2025 beginnen. Allerdings geben die Entwickler:innen zu bedenken, dass es noch zusätzliche Zeit benötigen könnte, um das Spiel zu finalisieren. Wer das Gameboy-Spiel mit ChatGPT-Anbindung selbst ausprobieren will, kann das Projekt noch über Hive unterstützen. Laut den Entwickler:innen ist auch der Versand außerhalb Japans möglich. Die Standard-Edition von Do you like/? kostet 10.000 Yen, was etwa 62 Euro entspricht.

