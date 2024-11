Gamer sichert sich PS Plus bis 2048: Warum er dadurch sogar gespart hat

Viele Gamer:innen lassen Abodienste wie Playstation Plus oder den Game Pass einfach monatlich abbuchen. Dadurch könnt ihr jederzeit abspringen, wenn euch das Angebot nicht mehr gefällt. Ein Reddit-User namens „On_Reddit_In_Class“ hatte diese Taktiken offenbar satt. Er hat einen Screenshot seiner Playstation-Store-Abrechnung gepostet. Darauf zu sehen: der Kauf von PS Plus für die nächsten 24 Jahre.

Playstation Plus bis 2048

Demnach läuft sein Abo im Juni 2048 aus. Als Grund für seinen langfristigen Einkauf nennt der Reddit-User und Playstation-Fan die Preissteigerungen, die PS-Plus-User:innen in den vergangenen Jahren erdulden mussten. Den aktuellen Preis von rund 80 US-Dollar für das Essentials-Abo hat sich der Playstation-Gamer für die nächsten 24 Jahren gesichert, während andere User:innen womöglich noch weitere Preisänderungen mitmachen müssen.

Davon ab hat der PS-Plus-User noch mehr Geld beim Abo gespart. Wie schon erwähnt, hat er sich zunächst lediglich das Essential-Abo von PS Plus für 24 Jahre auf seinen Account aufgeladen. Das ist das günstigste Abo von PS Plus, das User:innen Zugriff auf eine PS-Plus-Collection sowie Online-Multiplayer gibt. Es kostet rund 80 US-Dollar im Jahr. Der Playstation-Fan hat mit seinem Kauf aber das Premium-Abo bekommen, das normalerweise satte 160 US-Dollar pro Jahr kostet.

Hätte der Playstation-Gamer direkt zum Abo von PS Plus Premium gegriffen, hätte er bei seiner Aktion mehr als 3.800 Dollar bezahlt. Tatsächlich stehen am Ende aber nur rund 2.120 Dollar auf seiner Rechnung, weil er zunächst Essentials für 24 Jahre aufgeladen und dann das Upgrade auf Premium durchgeführt hat. Für dieses gibt Sony einen Rabatt. Je länger das Essentials-Abo läuft, desto besser fällt die Preisreduzierung aus.

Im Falle des Playstation-Spielers belief sich der Rabatt auf satte 89 Prozent. Am Ende zahlte er also nur einen Aufpreis von rund 200 Dollar, um sein langes Essential-Abo auf PS Plus Premium zu upgraden. Auf Reddit diskutieren User:innen seit dem Post darüber, wie sinnvoll diese Aktion war. Viele spekulieren, dass Sony den PS-Plus-Dienst einstellen könnte, bevor das Abo ausläuft. Ob sich die Aktion also am Ende lohnt, wird sich in den nächsten 24 Jahren zeigen.

