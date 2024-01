Erst Gamer, dann Bauer: Durch diese Spiele habt ihr zu eurem Job gefunden

In Videospielen hat man so viele Dinge zu tun: Man baut, erntet, vermittelt, entdeckt oder entscheidet. Manchmal können diese Tätigkeiten Menschen zu ihrem Job führen – weil sie im Spiel entdecken, woran sie Freude haben und wofür sie sich interessieren. Manchmal ist das ein direkter Weg vom Game zum Beruf. Etwa dann, wenn jemand durch den „Landwirtschaft-Simulator“ sein Interesse an genau diesem Thema entdeckt. Durch die vielen detailreichen Traktoren oder Mähdrescher, die in dem Spiel bedient werden können, zum Beispiel. Oder durch die etlichen Faktoren und Produktionswege, die in dem Simulator beachtet werden müssen. Dieser kleine Einblick in die Landwirtschaft kann schon reichen, um jemanden dazu zu bringen, selbst diesen Beruf auszuüben.

Anzeige Anzeige

Genauso kann es sich bei Aufbau-Strategiespielen verhalten, die Wirtschaftskreisläufe spielbar machen. Oder in Spielereichen wie „Assassin’s Creed“, die durch die akribisch recherchierte Darstellung von historischen Epochen dazu einladen können, sich selbst mit der Geschichtswissenschaft zu befassen. Wir haben durch einen Aufruf Menschen gefunden, die uns davon erzählt haben, wie sie durch Videospiele zu ihrem heutigen Beruf gekommen sind.

Um welche Spiele es sich handelt, könnt ihr in unserer Bildergalerie erfahren:

10 Bilder ansehen Vom Game zum Job: Durch diese Videospiele habt ihr euren Beruf entdeckt Quelle: Kairosoft

Videospiele können dazu animieren, sich intensiv mit den vielen Spielsystemen auseinanderzusetzen. Zusammenhänge werden dann erkenntlich und verständlich. Menschen können ihre Stärken etwa in Planung und Organisation entdecken. Durch eine immersive Spielwelt können Gamer in diesem „Als Ob“ Einblicke in Berufe oder Branchen bekommen, die sie maßgeblich prägen. Und natürlich gibt es auch jene, die durch das Gamen schließlich feststellen, dass sie selbst Videospiele entwickeln wollen.

Anzeige Anzeige

Aber auch in anderen Bereichen des Berufslebens können Videospiele eine wichtige Rolle spielen. Als Ausgleich zum Stress des Alltags etwa. Oder durch Spielmechaniken, die ganze Branchen verändern. Wenn ihr euch tiefergehender mit diesen Themen beschäftigen wollt, können wir euch diese Artikel an die Hand geben:

Mehr zu diesem Thema