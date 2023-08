Gamescom 2023: Microsoft präsentiert Xbox-Line-up mit einigen Higlights

Am 23. August ist es in Köln wieder so weit. Vier Tage lang öffnet die Gamescom ihre Tore und auch in diesem Jahr präsentieren wieder zahlreiche Aussteller ihre neuesten Games. Mit dabei ist auch in diesem Jahr wieder Microsoft. Das US-Unternehmen veröffentlichte jetzt sein Xbox-Line-up für die Spielemesse.

Microsoft hat angekündigt, dass der Xbox-Stand dieses Jahr der größte sein wird, den sie je auf der Gamescom hatten. Mit über 150 Gaming-Stationen und mehr als 30 Titeln wird den Besuchern ein spannendes Spielerlebnis geboten. Auch ein Kinosaal mit 300 Sitzplätzen wird vor Ort aufgebaut sein und Präsentationen von Spielen wie „Starfield“ von Bethesda Games, „Forza Motorsport“ von den Entwicklern von Turn 10 Studios und „Ara: History Untold“ von Oxide Games beinhalten.

„Starfield“, „Cyberpunk“ und „Stalker 2“ als Highlights

Gerade auf „Starfield“ können sich die Fans freuen. In einer Theater-Experience wird das Weltraum-Rollenspiel vorgestellt. Besucher können das Game zwar leider noch nicht persönlich vor Ort spielen, doch schon wenige Tage nach der Gamescom, am 6. September, kommt das Spiel offiziell auf den Markt. Vorbesteller haben bereits ab dem 1. September die Möglichkeit, in die imaginäre Welt von „Starfield“ einzutauchen.

Besonders erwähnenswert ist außerdem die Weltpremiere von „Stalker 2“, dem Shooter von GSC Game World, der zum ersten Mal für Besucher spielbar sein wird. Auch „Towerborne“, von Entwickler Stoic, das kürzlich beim Xbox-Showcase vorgestellt wurde, steht für alle Interessierten zum Ausprobieren bereit. Insgesamt werden über 25 Titel von Third-Party-Partnern spielbar sein, darunter „Party Animals“ von Recreate Games, „Cyberpunk 2077: Phantom Liberty“ von CD Projekt Red und „Persona 5 Tactica“ von Sega Atlus.

Für alle, die es nicht nach Köln schaffen, gibt es die Möglichkeit, das Event auch von zu Hause aus zu verfolgen. Microsoft wird Deep Dives, Gameplay und Interviews mit den Entwicklern live im Stream übertragen.

