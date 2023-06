So viel verdienst du als Nicht-ITler in einem Startup

Welche Position in einem Startup lohnt sich am meisten? (Bild: Shutterstock/Rawpixel)

Flache Hierarchien und hippe Unternehmenskultur – damit werben die meisten Startups in Deutschland. Doch wie sieht es mit der Bezahlung aus? Ist die genauso gut wie die Arbeitsatmosphäre erhoffen lässt und was verdiene ich, wenn ich in der Marketing- oder Sales-Abteilung eines deutschen Startups anheuern möchte?

Eine Antwort auf diese Frage liefert der Salary Benchmark Report Germany 2023, eine aktuelle Gehaltsstudie der Tech-Unternehmensberatung RocketX aus Amsterdam und der französischen Firma Figures, die eine Datenbank für Startup-Gehälter erstellt hat.

In dieser deutschen Stadt verdient man in einem Startup am meisten

Der Report richtet sich hauptsächlich an diejenigen, die keine ITler sind. Die Gehälter wurden nach Berufserfahrung in Junior-, Medior- und Senior-Level aufgeschlüsselt. Um einen möglichst guten Einblick in die Gehälter bieten zu können, haben die Studienautor:innen Daten von Startups und Scaleups aus ganz Deutschland gesammelt.

Eine deutsche Stadt sticht dabei mit den durchschnittlich höchsten Gehältern hervor: Wer in der bayerischen Landeshauptstadt wohnt, verdient am meisten. Und nicht nur das. München ist auch die deutsche Stadt, die den geringsten Gender Pay Gap mit 3,1 Prozent aufweist, gefolgt von Berlin mit 7,6 Prozent. Trotz Fortschritten ist der Gender Pay Gap im gesamten Land immer noch sehr hoch und liegt bei 13,1 Prozent.

Diese Abteilung zahlt die besten Gehälter

Im Vergleich der verschiedenen Abteilungen in Startups schneidet die Marketingabteilung am besten ab und punktet mit den höchsten Durchschnittsgehältern. Innerhalb dieser Abteilung erhält die Rolle des Growth Marketers die höchste Vergütung.

Wer ein Faible dafür hat, Vertriebskanäle zu identifizieren und Werbekampagnen zu erstellen, kann durchschnittlich zwischen 47.000 Euro als Einsteiger und 69.000 Euro brutto pro Jahr als Senior kassieren. Content Marketer verdienen etwas weniger. Dort sind bis zu 67.000 Euro drin.

In dieser Abteilung gibt es die größten Unterschiede

Laut der Studie ist es für die Unternehmen am schwierigsten, geeignete Sales-Mitarbeitende zu rekrutieren. In der Sales-Abteilung gibt es auch signifikante Unterschiede in den Gehältern, je nachdem, in welcher Stadt man arbeitet.

Sales Manager in München haben beispielsweise das höchste Durchschnittsgehalt mit bis zu 78.000 Euro. Jemand, der die gleiche Position in Berlin hat, verdient dagegen um 56 Prozent weniger.

Mehr zu diesem Thema Studie Gehalt