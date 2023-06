Geheime Inhalte in „Diablo“: Die Jagd nach mysteriösen Kühen

In der Welt der Videospiele gibt es manchmal mysteriöse und geheime Inhalte, die Gamer auf der ganzen Welt dazu anregen, nach ihnen zu suchen. Ein solcher Fall ist das berühmte Kuh-Level in der „Diablo“-Reihe. In den Vorgängerspielen „Diablo II“ und „Diablo III“ gab es einen versteckten Bereich, in dem Spieler von waffentragenden Kühen angegriffen wurden, wenn sie sich zufällig dorthin verirrten. Doch wie sieht das in „Diablo IV“ aus?

In einem Interview mit Kinda Funny Games äußerte sich Produzent Rod Fergusson zu diesem Thema. Er erklärte, dass das Kuh-Level bewusst aus „Diablo IV“ entfernt wurde, um die Thematik des Spiels konsequent beizubehalten. Die Entwickler wollten damit sicherstellen, dass das Spiel so authentisch wie möglich bleibt. Fergusson betonte jedoch, dass dies nicht bedeutet, dass es in Zukunft keine geheimen Level mehr geben werde.

Fans geben nicht auf

Damit sollte das Thema des Kuh-Levels eigentlich vom Tisch sein, doch in der „Diablo“-Community gibt es Zweifel. Ein langer Thread im Subreddit des Spiels zeigt, dass Fans nach wie vor auf der Suche nach dem geheimen Kuh-Level in „Diablo IV“ sind. Ein besonders eifriger Nutzer glaubt, dass ein mysteriöses Portal zur Kuhebene führen könnte. Er vermutet, dass ein Altar in der Nähe des Hölleneingangs möglicherweise der Schlüssel ist, um die Verstecke der gewalttätigen Kühe zu finden. Ein anderer Hinweis könnten vier Ochsen sein, die einen Brunnen umkreisen und in alle vier Himmelsrichtungen blicken.

Bisher hat jedoch noch niemand das Kuh-Level in „Diablo IVô gefunden. Die Jagd nach dem Level wird wohl dennoch fortgesetzt und wer weiß, vielleicht werden die Spieler eines Tages doch noch auf eine Herde waffentragender Kühe treffen.

