Von der Konsole auf den Laufsteg: „Diablo“ auf Mailänder Fashion-Week

Paris, Mailand, New York oder London: Jedes Jahr ziehen die Fashion-Weeks in den großen Metropolen der Welt Modefans in ihren Bann. Dabei wird auf den Laufstegen oft Kleidung präsentiert, die so extravagant ist, dass sie der Durchschnittsbürger wohl niemals tragen würde – falls er sie sich überhaupt leisten könnte.

Auch in diesem Jahr wurden bei der kürzlich zu Ende gegangenen Mailänder Modewoche einige dieser Exemplare präsentiert. Das dänische Label Han Kjøbenhavn sorgte dabei besonders für Aufsehen. Designer Jannik Wikkelsø Davidsen präsentierte ganze drei verschiedene Outfits, die von Blizzards Spielereihe „Diablo“ inspiriert wurden.

Im Gespräch mit NME teilte Davidsen, Gründer und künstlerischer Leiter von Han Kjøbenhavn, mit, dass die Laufsteg-Outfits „von der dunklen Seite und den ergänzenden Konflikten“ von „Diablo 4“ inspiriert worden seien. Er habe „Diablo“ früher auch selbst gespielt.

„Konflikt ist ein wichtiges Wort – ohne Konflikt gibt es keine Emotionen“, so Davidsen weiter. „Für mich ist Dunkelheit Schönheit. Wie bringen Sie diese beiden Dinge in Einklang? Das erzeugt ein ganz neues Gefühl. Was wir kreieren, hat viel Volumen und Sprache in den Kleidungsstücken, mit denen wir arbeiten, also versuche ich in diesem Sinne, die Reise innerhalb von ‚Diablo‘ sowie meine eigene Reise widerzuspiegeln.“

Davidsen erklärt, dass es eine Herausforderung der Zusammenarbeit war, dieses Gleichgewicht zu finden – Outfits zu kreieren, die natürlich zur Mailänder Fashion-Week passen und dennoch eindeutig der „Diablo“-Reihe zuzuordnen sind. Die Outfits sind natürlich nicht für den normalen „Diablo“-Fan geeignet, sondern reine Laufstegware.

Doch auch für Gamer hat Davidsens Label Han Kjøbenhavn etwas. Die Marke stellt Pullover und Shirts her, die zwar teuer, aber alltagstauglich sind. Genau hier will Davidsen künftig auch etwas für „Diablo“-Fans veröffentlichen. „Das wird der nächste Schritt der Zusammenarbeit sein“, kündigte er an.

