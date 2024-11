Gemütlich gegen den Winterblues: Diese Gadgets bringen dich durch die kalte Jahreszeit

Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Vorbei sind die lauen Sommerabende, das T-Shirt-Wetter und die Tage am Badesee. Der November liefert stattdessen kalte Temperaturen und viel Dunkelheit. Da kann die Laune schon mal sinken. Wer es sich aber zu Hause extra gemütlich macht, kann den Winterblues ein Stück weit bekämpfen – wir haben die passenden Gadgets gesammelt.

Ein Disclaimer muss an dieser Stelle aber auch sein: Wenn du dich länger müde, matt und antriebslos fühlst oder dir die kalte Jahreszeit anderweitig stark zusetzt, klär die Lage auf jeden Fall mit einem Arzt oder einer Ärztin ab.

Smart und stylish: Heizen mit Thermostat

Zehn Prozent Heizenergie sparen und gleichzeitig immer in schön aufgeheizte vier Wände heimkommen? Das geht laut Stiftung Warentest mit smarten Heizkörperthermostaten. Getestet hat die Warentest-Redaktion 2023 insgesamt elf Geräte, die Bestnote gab es mit 1,7 für ein Thermostat von Homematic. Aber auch AVM konnte punkten und bekam für sein Fritz!Dect 302* die Gesamtnote 1,9.

Im Starter Set von Homematic* sind für knapp 80 Euro zwei Thermostate und ein Access Point enthalten, die Thermostate von AVM starten preislich bei 70 Euro und lassen sich mit der FRITZ!Box verbinden. Wer besonders viel Wert auf Datenschutz legt, sollte sich vor dem Kauf allerdings noch einmal die anderen Geräte im Warentest-Vergleich ansehen – denn sowohl das Modell von Homematic, als auch das von AVM wurden hier nur als befriedigend eingestuft.

Der Dunkelheit trotzen: Tageslichtlampe im Tablet-Format

Morgens im Dunklen zur Arbeit, abends im Dunklen wieder zurück: Wer in den Wintermonaten genug Licht abbekommen will, wird von der Natur ziemlich herausgefordert. Abhilfe schaffen Tageslichtlampen, die vom IGeL-Monitor des Medizinischen Dienstes des Spitzenverbandes Bund der Krankenkassen e.V. (MDS) sogar bei saisonaler Depression als „tendenziell positiv“ bewertet werden.

Wer nach einem besonders handlichen Modell sucht, das sich zum Beispiel auch gut auf Reisen mitnehmen lässt, wird bei Beurer fündig. Die TL 30* ist nur so groß wie ein Tablet und lässt sich sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufstellen. Bei einem Abstand von 10 Zentimetern beträgt die Leuchtkraft 10.000 Lux; Kostenpunkt für die Lampe: 49,99 Euro.

Wichtig zu wissen: Wer im Winter unter Vitamin-D-Mangel leidet, kann den nicht durch eine Tageslichtlampe beheben – denn die Tageslichtlampen arbeiten nicht mit UV-Strahlung.

Lagerfeuerromantik ohne Kamin

Im Sommer wird gegrillt und am Lagerfeuer gesessen, wer kann, heizt im Winter den Kamin an – aber was, wenn die eigene Wohnung keinen Kamin und keine Feuerstelle bereithält? Eine Lösung dafür sollen Tischkamine liefern. Gespeist wird die Flamme im Glaszylinder durch flüssiges Ethanol, brennt der Kamin länger, ist regelmäßiges Lüften dementsprechend Pflicht.

Die handgefertigte Variante mit Betonfuß des deutschen Herstellers Betolz kostet 180 Euro, kleinere Modelle von anderen Herstellern sind aber auch schon deutlich günstiger erhältlich.

Heizdecke ohne Kabel: Stoov

Für alle, die nicht nur draußen, sondern auch auf der Couch oder im Büro schnell frieren: Wie wäre es mit einer Heizdecke oder einem beheizbaren Sitzkissen? Dass die nicht nur wärmen, sondern auch noch gut aussehen können, beweist der niederländische Hersteller Stoov.

Besonders praktisch bei Modellen wie der Heizdecke Huge hug für 209, 95 Euro: Die Heizprodukte kommen mit verbautem Akku, wer sich einkuscheln will, hängt also derweil nicht irgendwo am Kabel.

Warm eingepackt: Das Booktok Lese-Setup

Zugegeben, jetzt wird es ein bisschen dekadent. Die Bücher-Community auf Tiktok hat sich ein Setup überlegt, wie man Lesen und gleichzeitig komplett unter der Bettdecke verschwinden kann. Das Ganze funktioniert wie folgt: Der E-Book-Reader wird in eine Halterung eingespannt, die beispielsweise am Nachttisch oder Bettrahmen festgemacht wird. Beim Umblättern hilft eine kleine Fernbedienung.

Wer Lust hat, das Setup auszuprobieren, kann beispielsweise auf die flexible „Schwanenhals“-Tablet-Halterung von Tyrone* für 23,99 Euro und die Tablet-Fernbedienung von Sk Sykukuyu* für 29,99 Euro.

Anleitungen zur Selbstfürsorge: Ein guter Winter

Für viele bedeutet der Winter neben nass-kaltem Wetter und langer Dunkelheit auch ein Herunterfahren der sozialen Kontakte. Treffen werden abgesagt, weil Menschen krank sind, es fällt vielleicht schwerer, abends noch einmal aus dem Haus zu kommen.

Da bleibt viel Zeit für die eigenen Gedanken. Wer die gerne ordnen und begleiten möchte, wird beim Verlag Ein guter Plan fündig. Das Selbstfürsorgetagebuch „Ein guter Winter“ soll „verhindern, dass du einen besonders schlechten Winter hast“.

Neben Reflexionsfragen und wissenschaftlich fundierten Verhaltenstipps bietet das Tagebuch Platz für die täglichen To Dos, Habittracker und Dankbarkeitsnotizen. Die gebundene Version kostet 12,90 Euro, die PDF-Variante von 2021 ist allerdings auch kostenfrei online verfügbar.

