Zukunftsthemen und Weltmarktführer von Morgen – 24 Finalisten haben die Chance auf einen German Startup Award

Der Gedanke hinter den German Startup Awards ist schnell erklärt: Hinter jedem Startup steckt nicht nur eine Idee, sondern vor allem herausragende Persönlichkeiten und Innovationen in die Wirtschaft zu bringen. Mit den German Startup Awards ehrt der Startup-Verband die Kämpferinnen und Macher, Querköpfe und Visionärinnen, Unterstützerinnen und Wegbegleiter, die das deutsche Startup-Ökosystem zu dem machen, was es ist: zu einem der spannendsten und dynamischsten der Welt.

Große Bandbreite an Themen und regionale Vielfalt

Weniger schnell erklärt sind die innovativen Geschäftsmodelle der Finalist*innen. Neben Quantencomputern helfen sie mit ihren Unternehmen etablierten Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer HR-Prozesse und beschleunigen die Automatisierung der Straßenlogistik. „Die Jury hat herausragende Persönlichkeiten nominiert, die mit ihren Geschäftsmodellen Innovationen vorantreiben, tradierte Verfahrensweisen infrage stellen und Probleme disruptiv lösen“, sagt Franziska Teubert, Geschäftsführerin des Startup-Verbands. Die Qualität der Nominierten spreche für das deutsche Startup-Ökosystem. Sie stehen nicht nur für eine große Themenvielfalt, sondern strömen aus allen Teilen Deutschlands ins Tipi am Kanzleramt. Neben den Startup-Hotspots München und Berlin kommen sie aus Hamburg, Darmstadt, Köln, Stuttgart, Frankfurt am Main und Braunschweig, was die regionale Vielfalt des deutschen Startup-Ökosystems zeigt.

Diese Kategorien werden geehrt

Geehrt werden jeweils weibliche und männliche Kandidat*innen in den vier Kategorien „Impact Entrepreneur*in“, „Newcomer*in“, „Gründer*in“ und „Investor*in“ des Jahres 2023. Die Newcomer*in-Kategorie präsentiert in diesem Jahr die Audi Denkwerkstatt als Exklusivpartner. Darüber hinaus vergibt der Startup-Verband gemeinsam mit PwC einen Sonderpreis, der Personen oder Organisationen für ihr herausragendes Engagement für das Startup-Ökosystem würdigt.

In der Kategorie „Impact Entrepreneur*in“ werden Personen geehrt, die mit ihren Geschäftsmodellen neben Wachstum eine langfristige ökologische oder gesellschaftliche Wirkung erzielen. Die Gründerinnen unterstützen mit ihren Unternehmen regenerative Landwirtschaft, die Früherkennung psychischer Krankheiten oder fördern zum Beispiel soziale Aufsteiger*innen und Diversität in Unternehmen. Die Gründer entwickeln Bildungsprogramme rund um Gemüseanbau, gesunde Ernährung und Nachhaltigkeit, sie stoppen Plastik in Flüssen in Asien, um die Artenvielfalt der Meere zu schützen, und ermöglichen mit der unkomplizierten Gründung von Stiftungen die Finanzierung von Ideen für eine bessere Welt.

Prominente Special Guests

Die German Startup Awards sind DIE Awardshow des deutschen Startup-Ökosystems. Neben dem Who is Who des Startup-Ökosystems werden prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet. Eine besondere Rolle nehmen in diesem Jahr vier prominente Special Guests ein. Sie werden in den vier Kategorien die Preise überreichen. In der von der Audi Denkwerkstatt präsentierten Newcomer-Kategorie wird die dreifache Olympionikin und ehemalige Kapitänin der deutschen Hockey-Nationalmannschaft, Janne Müller-Wieland, den Award übergeben. Sportlich geht es weiter mit dem als Formel-1-Weltmeister von 2016 bekannten Nico Rosberg. Seit seinem Ausstieg aus der Rennserie engagiert er sich mit Herzblut für das Thema Nachhaltigkeit. Als Unternehmer und Investor in grüne Technologien und Mobilitäts-Startups steht er für visionäre Innovationen, die die Welt ein Stück besser machen, und übergibt folgerichtig den Preis in der Impact-Kategorie. Die Investor*innen werden von der Autorin und Sozialunternehmerin Düzen Tekkal ausgezeichnet. Last, but not least wird Fußball-Weltmeister André Schürrle die Weltmarktführer von morgen in der Kategorie „Gründer*in des Jahres“ ehren.

Der Weg zur Auszeichnung

Im September 2022 fiel mit der Nominierungsphase der Startschuss für den langen Weg zu einem German Startup Award. Die 19-köpfige Jury hat aus mehr als 300 Nominierungen die besten drei Finalist*innen jeder Kategorie ausgewählt. Dabei setzt sich das Gremium aus Vorständ*innen des Startup-Verbands, Gewinner*innen des Vorjahres und Vertreter*innen der GSA-Partnerorganisationen zusammen. Bei der Bewertung spielen vor allem die Geschichten der individuellen Persönlichkeiten und nicht nur die Geschäftsidee eine Rolle!

Das Event im Überblick:

Ort und Datum: German Startup Awards 2023, 11. Mai 2023

Wo: Tipi am Kanzleramt, Berlin

Themen:

