GitHub Copilot wird mächtiger: Microsoft kündigt Erweiterungen für das KI-Tool an

Vom Office-Paket bis zur Bezeichnung für speziell ausgestattete PCs: Quer durch Microsofts Produktkosmos findet sich die Bezeichnung Copilot für KI-Anwendungen. Den Anfang hatte schon 2021 der GitHub Copilot gemacht. Genau der soll jetzt noch ein gutes Stück mächtiger werden.

Im Rahmen der hauseigenen Entwicklerkonferenz Build hat Microsoft die Einführung von Erweiterungen für den GitHub Copilot angekündigt. Diese Extensions verbinden die KI-gestützte Entwicklungshilfe mit einer Vielzahl von Tools.

Die Erweiterungen kommen nicht nur von Microsoft selbst, sondern auch von Drittanbietern wie der Containerlösung Docker, der Datenbank Mongo DB oder der Monitoringlösung Sentry. Diese und weitere Copilot-Erweiterungen könnt ihr zukünftig direkt über den GitHub Marketplace beziehen.

Die Copilot-Extensions können dann in GitHub Copilot Chat auf GitHub.com, in Visual Studio und in VS Code eingesetzt werden.

GitHub Copilot: Unternehmen können sich auch eigene Erweiterungen erstellen

Neben öffentlich verfügbaren Extensions können Unternehmen zukünftig auch eigene Copilot-Erweiterungen entwickeln. Auf die Art könnten Entwickler:innen über den Copilot-Chat beispielsweise auf interne APIs oder Monitoring-Daten zugreifen.

Wenn erst einmal alle relevanten Tools und Dienste direkt in den GitHub Copilot integriert sind, müssten Entwickler:innen deutlich seltener zwischen unterschiedlichen Anwendungen hin- und herwechseln.

Die Microsoft-Tochter hat große Ziele: Über die kommenden Monate sollen Hunderte Partner:innen gewonnen werden, die für ihre jeweiligen Tools passende Erweiterungen für den GitHub Copilot entwickeln. Unternehmen, die sich dafür interessieren, können sich hier für eine Aufnahme in das Copilot-Partner:innenprogramm bewerben.

