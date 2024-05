Ratgeber

Lesebestätigungen in Gmail: So stellt ihr sicher, dass wichtige Mails gelesen werden

Habt ihr eine wichtige Mail, die unbedingt von dem:der Empfänger:in gelesen werden muss? Dann könnt ihr in eurem Unternehmen Lesebestätigungen nutzen. Was ihr dabei beachten müsst, lest ihr hier.