Keine Impressionen bei Google Ads? Das könnte mit deinen Anzeigen passieren

Google will automatische Anzeigengruppe, die wenig Impressionen bringen, in Zukunft unaufgefordert pausieren. Das kündigt das Unternehmen Anfang März 2024 über seinen Developer-Blog an. Die Einführung der Änderung soll am 11. März beginnen und am 30. April 2024 abgeschlossen sein.

Schwelle für die Pausierung: 13 Monate

Die Änderung wirkt auf Kampagnen, die vor mindestens 13 Monaten erstellt worden sind und in den vergangenen 13 Monaten keine Impressionen hatten. Google wolle damit die Nutzung für Werbetreibende verbessern. Anzeigengruppen bestehen in der Regel aus verschiedenen individuellen Anzeigen, die demselben Keyword zugeordnet sind. Sie sind Teil einer Kampagne.

Sollte eine Anzeigengruppe pausiert werden, könnten Nutzer:innen sie wieder aktivieren, wie das auf auf Online Marketing spezialisierte Onlineportal Search Engine Land schreibt. Google selbst empfiehlt den Nutzer:innen, dies zu überprüfen.

Google pausiert auch zum 2. Mal

Nur Anzeigegruppen, bei denen in den kommenden Wochen Impressionen erwartet werden, sollten reaktiviert werden. Google pausiere die Anzeigegruppen nämlich erneut, wenn sie in drei Monaten keine Impressionen erhalten.

Generell könnten auch pausierte Anzeigengruppen weiterbearbeitet werden. Wie Navah Hopkins, Brand-Evangelist vom Software-Unternehmen Optmyzr, bei Linkedin schreibt, sei die Google-Ads-Änderung positiv. Optmyzr bietet unter anderem Software für Google Ads an. Anzeigegruppen ohne Impressionen würden etwa die Gesamtqualität einer Kampagne beeinträchtigen. Zudem würden die Anzeigegruppe ja nicht entfernt, sondern nur pausiert werden.

