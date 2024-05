Warum ihr jetzt ein neues Google-Profil bekommt, wenn ihr eine Bewertung schreibt

Google-Rezensionen landen ab sofort in einem eigenen Profil. (Bild: Shutterstock / Thapana_Studio).

Einige Google-Nutzer:innen haben eine Mail mit einer Ankündigung von dem Tech-Giganten erhalten. Darin steht, dass jeder, der in der Vergangenheit eine Bewertung über die Google-Suche abgegeben hat, ein neues Profil bekommt. Über das könnt ihr – und auch andere – leichter alle Reviews verfolgen.

Anzeige Anzeige

So sieht das neue Profil für Google-Bewertungen aus

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

In der Mail heißt es: „Ab sofort seht ihr alle geschriebenen Bewertungen in einem neuen Profil, wodurch sie sich leichter managen und löschen lassen.“

Anzeige Anzeige

Wie X-User Gagan Ghotra berichtet, lässt sich beim Profil der Rahmen eures Profilbilds ändern sowie eine Hintergrundfarbe für euren Review-Auftritt festlegen.

Unter eurem Profilbild werden dann alle Google-Rezensionen von Filmen, Videospielen, Büchern und Musik samt Text und Sternwertung angezeigt. Um euch weiter mit anderen Google-Nutzer:innen zu vernetzen und auf eure Social-Media-Auftritte hinzuweisen, könnt ihr Links zu Accounts wie Facebook, X, Instagram und Tiktok im Profil hinterlegen.

Anzeige Anzeige

14 Bilder ansehen 13 kreative Werbekampagnen Quelle:

Ab wann ist das Google-Profil öffentlich?

Über den Link „profile.google.com“ könnt ihr euch bereits euer Profil anschauen. Noch ist es nur für euch sichtbar. Erst am 24. Juni 2024 macht Google sämtliche Profile öffentlich, sodass sie auch von anderen Google-Nutzer:innen gesehen werden können.

Wer also noch in den Google Reviews aufräumen will, hat noch Zeit, das zu tun. Wollt ihr das Profil gar nicht haben, gibt euch Google auch die Option, es vor dem Ablauf der Frist zu löschen. Geht dafür auf die oben genannte Profil-URL und klickt oben rechts auf euer Profil. Unter Profileinstellungen könnt ihr „Profil löschen“ anklicken.

Anzeige Anzeige

Google weist allerdings darauf hin, dass das in manchen Fällen nur möglich ist, wenn ihr zunächst alle Reviews löscht. Das geht, indem ihr auf der jeweiligen Review die drei Punkte unten rechts anklickt und dann „Löschen“ auswählt.

Bedenkt allerdings beim Löschen eures gesamten Profils, dass ihr es womöglich noch für andere Dienste benötigt. Zudem wird sofort ein neues Profil für euch erstellt, wenn ihr künftig eine neue Bewertung über Google abgeben solltet.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von stereosense GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von stereosense GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von stereosense GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Mehr zu diesem Thema