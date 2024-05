Terminplanung leicht gemacht: Die 10 besten Kalender-Apps für Android im Überblick

Die Zeiten, in denen wir unsere Mobiltelefone ausschließlich zur Kommunikation verwendet haben, sind schon lange vorbei. Heute ist unser Smartphone nicht zuletzt auch elementar für die Organisation unseres gesamten Lebens. Eine besondere Rolle spielen Kalender-Apps, mit denen wir unsere Termine planen und die uns über anstehende Meetings oder auch Geburtstage auf dem Laufenden halten.

Als Android-Nutzer:in habt ihr die Qual der Wahl: Gleich mehrere Dutzend Anbieter wollen euch dabei helfen, Ordnung in euren Tagesablauf zu bringen. Um euch die Auswahl eines geeigneten Kalenders etwas zu vereinfachen, haben wir euch im Folgenden zehn der besten Kalender-Apps für die Android-Plattform herausgesucht.

Die 10 besten Kalender-Apps für Android

Google Kalender

Wer ein Android-Smartphone oder -Tablet besitzt, nutzt in vielen Fällen auch einen Google-Account. Daher kommen wir nicht umhin, auch die offizielle Kalender-App von Google in diese Übersicht aufzunehmen. Naturgemäß ist die Integration in die Google-Dienste hervorragend gelöst. Das Interface ist ansprechend und es gibt ein scrollbares Widget zur Anzeige eurer Termine auf dem Homescreen.

Google Kalender im Play-Store

Microsoft Outlook

In der ursprünglichen Fassung dieses Artikel war noch der Sunrise Kalender aufgeführt. Nach der Übernahme durch Microsoft wurde die App zwar eingestampft, ihre Funktionen leben aber mittlerweile in der Mobile-Version von Outlook weiter. Außerdem stecken in der App die To-do-Listen von Wunderlist und die Technik des ebenfalls übernommenen E-Mail-Clients Acompli. Microsoft bietet damit eine interessante App für alle an, die Terminverwaltung, E-Mails und Aufgabenlisten gerne unter einer gemeinsamen Oberfläche vorfinden.

Microsoft Outlook im Play-Store

A-Calendar

Tapir Apps, die Münchner Firma hinter dem A-Calendar, hat die Software vor geraumer Zeit vollständig überarbeitet. Die Kalender-App bringt viele praktische Funktionen mit, von denen einige in der werbefinanzierten Gratisvariante der App allerdings nur gegen Aufpreis verfügbar sind. Alternativ könnt ihr aber auch gleich den A-Calendar Plus für 9,99 Euro erwerben. Der ist werbefrei und enthält alle Features ohne zusätzliche Kosten. Damit könnt ihr neben Terminen auch Aufgaben verwalten, die ihr über Google Tasks oder Caldav/Opentasks mit anderen Geräten synchronisieren könnt. Zehn Prozent der App-Erlöse spendet Tapir Apps an gemeinnützige Organisationen, die sich dem Erhalt des Regenwaldes verschrieben haben.

A-Calendar im Play-Store

A-Calendar Plus im Play-Store

Proton Calendar

Proton ist vor allem als Anbieter einer Ende-zu-Ende-verschlüsselten Mail-Lösung bekannt. Das Schweizer Unternehmen bietet mittlerweile aber eine ganze Reihe an Diensten mit starken Datenschutzfokus an. Dazu gehört auch ein eigener Cloud-basierter Kalender-Dienst, der ebenfalls auf eine starke Ende-zu-Ende-Verschlüsselung setzt. Für den gibt es auch passende Apps für Android und iOS.

In der kostenfreien Variante könnt ihr drei Kalender mit der App verwalten und erhaltet außerdem ein Gigabyte freien Mail-Speicherplatz. Für 3,99 Euro monatlich könnt ihr insgesamt 25 Kalender verwalten und erhaltet 15 Gigabyte Speicherplatz für eure Mails.

Proton Calendar im Play-Store

Business Calendar 2

Wer eine umfangreiche Kalender-App mit vielen Funktionen und praktischen Widgets sucht, sollte sich auch den Business Calendar 2 anschauen. Der Nachfolger des populären Business Calendars bietet unter anderem eine Wettervorhersage und die Möglichkeit, Termine per Drag & Drop zu verschieben. Die App wird in der Grundversion durch die Einblendung von Werbung finanziert. Gegen Bezahlung lässt sich die Werbung deaktivieren und außerdem einige Zusatzfunktionen wie Ical-Import oder eine Wettervorhersage freischalten. Wer bereits zahlender Kunde von Googles Play-Pass-Abo ist, bekommt die werbefreie Pro-Version ohne zusätzliche Kosten.

Business Calendar 2 im Play-Store

Any.do

Ursprünglich wurde die Kalendar-App des Any.do-Teams als separate App namens Cal vertrieben. Mittlerweile wurde die Kalenderfunktionalität aber direkt in den Aufgabenmanager integriert. Wer neben einem Kalender auch eine Möglichkeit zur Aufgabenverwaltung sucht, der sollte einen Blick auf die App werfen.

Any.do im Play-Store

Sectograph

Sectograph ist weniger zur Termineingabe und mehr zur einfachen Übersicht der täglich anstehenden Termine und Aufgaben gedacht. Die App zeigt dazu alle Termine eines Tages in Form einer Analoguhr an. So seht ihr auf einem Blick, welche Termine anstehen und wie lange sie dauern sollen. Das Ganze könnt ihr euch in der App selbst oder aber in Form eines Homescreen-Widgets anzeigen lassen.

Sectograph im Play-Store

Simple Calendar Pro

Simple Calendar ist, wie der Name bereits andeutet, auf einfache Bedienung ausgelegt. Neben der für 2,99 Euro verkauften Pro-Version gibt es auch eine Gratis-Variante, diese wird laut Entwickler aber nicht mehr weitergepflegt. Simple Calendar ist allerdings eine Open-Source-App und kann daher auch über den freien App-Marktplatz F-Droid bezogen werden. Dort habt ihr die Möglichkeit, die Entwickler:innen mit einer Spende zu unterstützen. Den Quellcode des Simple Calendars findet ihr auf GitHub.

Simple Calendar im Play-Store

Simple Calendar Pro im Play-Store

Calendly

Calendly ist eigentlich keine klassische Kalender-App. Vielmehr handelt es sich um einen Dienst, der vor allem Teams beim Finden von passenden Terminen unterstützt. Calendly verbindet sich dazu mit den Kalendern der Teammitglieder und kann so dabei helfen, den perfekten Timeslot für alle Beteiligten zu finden. Für Einzelpersonen ist Calendly kostenlos, allerdings ist der Funktionsumfang hier merklich eingeschränkt. Für Teams beginnen die Preise bei zehn US-Dollar pro Monat und Nutzer:in.

Calendly im Play-Store

Timetree

Timetree eignet sich vor allem für Familien, die auf einfache Art und Weise einen gemeinsamen Terminkalender verwalten wollen. Über die App könnt ihr beispielsweise Einkaufslisten verwalten oder Erinnerungen für andere Familienmitglieder anlegen.

Timetree im Play-Store

Welche Kalender-App für Android ist die Beste?

Wer eine klassische Kalender-App als Alternative zum Google Kalender sucht, der sollte einen Blick auf Microsoft Outlook, A-Calender oder Business Calendar 2 werfen. Wer einen besonderen Schutz der eigenen Daten wünscht, ist mit Proton Calendar gut beraten. Abhängig von den eigenen Bedürfnissen und Vorlieben können aber auch die ungewöhnliche Terminansicht von Sectograph, die Aufgabenverwaltung von Any.do oder die familienfreundliche Terminverwaltung von Timetree eine interessante Alternative sein. Open-Source-Fans sollten sich wiederum den Simple Calendar anschauen.

Letztes Update des Artikels: 27. Mai 2024