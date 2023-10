News Artikel merken

Chrome-Update: Die Geheimnisse hinter den neuen Tab-Kreisen

In letzter Zeit ist vielen Nutzern von Google Chrome eine Veränderung an ihren Registerkarten aufgefallen – Kreise um das Tab-Symbol und eine leicht verblasste Darstellung. Doch was steckt dahinter, und wie wirkt sich das auf die Nutzung des Browsers aus?