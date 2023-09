Google spendiert Chrome zum 15. Geburtstag einen neuen Look und neue Features

Google verpasst seinem Browser Chrome zu dessen 15. Geburtstag einen neuen Anstrich. In den kommenden Wochen soll die neue Optik kommen, heißt es in einem Blogbeitrag des Suchmaschinengiganten. So sollen etwa die Chrome-Symbole besser lesbar werden.

Größere Personalisierung durch neue Farbpaletten

Die Neuerungen stehen im Zeichen einer größeren Personalisierung des Browsens. Mit einem Klick sollen die User:innen die Systemoberfläche in verschiedenen Farbwelten anpassen können. Auch jetzt kann man bei Chrome den klassisch minimalistisch-weißen Look von Chrome färben, doch dies wirkt noch relativ grobschlächtig.

Der neue Look basiert auf Googles neue Design-Sprache Material You, die 2021 etabliert wurde. Der Google-typische Minimalismus mit viel Weißraum (beziehungsweise farblich angepasstem Freiraum) soll aber erhalten bleiben.

Bessere Unterscheidbarkeit von verschiedenen Profilen

Im neuen Chrome soll man etwa eine grüne Farbpalette anklicken können, dann färben sich Hintergrund, Symbolleisten, die Fonts von Icons in verschiedenen Grüntönen. Die Farben sind in Pastelltönen gehalten und dezenter als bisher. Sogar der berühmte bunte Schriftzug „Google“ kann in einer Farbe der Wahl verwandelt werden. Dies ist bisher noch nicht möglich.

Mit der personalisierten Optik verspricht Google eine bessere Unterscheidbarkeit von verschiedenen Profilen, zum Beispiel privater und persönlicher Konten. Um den neuen Look auf verschiedenen Betriebssystemen zur Geltung zu bringen, hat Google laut Blogbeitrag die Integration bei verschiedenen Anbietern verbessert.

Erweiterter Web Store und besseres Menü

Der Chrome Web Store wird ebenfalls ein Make-Over im Design von Material You erhalten. Auch hier soll die neue Formensprache eine bessere Übersicht garantieren. Dazu soll es neue Kategorien geben, zum Beispiel redaktionelle Empfehlungen und KI-basierte Erweiterungen. Eine Vorschau ist bereits live.

Neben dem neuen visuellen Anstrich kündigt Google auch neue Funktionen an. Ein umfassenderes Menü soll einen schnellen Zugriff auf Erweiterungen von Chrome und Features wie Google Übersetzer und Google Passwortmanager erlauben.

15 Jahre Google Chrome

Google brachte am 2. September 2008 eine erste Version von Chrome für Windows mit der Nummer 0.2 an den Start. Im Dezember desselben Jahres folgte die erste stabile Version. Ab der vierten Variante wurden auch Mac OS X und Linux unterstützt. 2012 folgten die ersten Mobile-Versionen für Android und iOS.

Im Mai 2012 löste Google Chrome laut dem Statistikunternehmen STatCounter mit einem Marktanteil von 32,8 Prozent den bisherigen Marktführer Internet Explorer ab. Mittlerweile dominiert Chrome mit 63,5 Prozent den weltweiten Markt deutlich.

