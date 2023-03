Google kündigt neuen Lesemodus für Chrome an

Eine ganze Reihe an neuen Funktionen und Modi für Bildungszwecke hat Google in einem Blog-Beitrag für seinen Web-Browser Chrome angekündigt – allen voran einen Lesemodus. Dieser soll mit der Chrome-Version 114 veröffentlicht werden.

Reguläre Website und Lese-Version Seite an Seite

In einer experimentellen Version gibt es einen solchen für vereinzelte Webseiten schon lange, aktivierbar über die Flags-Einstellungen. Demnächst gibt es ihn ganz offiziell, aufzufinden über ein Menü in der Seitenleiste von Chrome – dort, wo aktuell Toole wie Verlauf, Downloads oder Lesezeichen aufgeführt sind.

Wählt man den Lesemodus an, zeigt er in der Seitenleiste eine vereinfachte Version der aufgerufenen Website an. Während diese weiterhin sichtbar bleibt, zeigt die Leseleiste sie in der Textversion mit individuell anpassbaren Faktoren wie Schriftgröße, Zeilenabstände und Hintergrundfarbe.

Barrierefreiheit – aber nicht auf Kosten der Werbeeinnahmen

Google spricht in seinem Blog-Beitrag von einem Tool für mehr Barrierefreiheit, beispielsweise für Menschen mit Legasthenie. „Der Lesemodus hilft, ablenkende Elemente auf dem Bildschirm wie Bilder oder Videos zu reduzieren, damit Schüler:innen sich auf den Hauptinhalt der Website konzentrieren können“, schreibt das Unternehmen.

Gegen diese Behauptung spricht die Tatsache, dass die Website weiterhin sichtbar bleibt. Dies unterscheidet ihn von dem bisherigen, versteckten Lesemodus von Chrome, der die gesamte Seite als leichter lesbaren Text anzeigt. Ob sich beide Seitenansichten parallel scrollen lassen werden, ist noch nicht bekannt.

Wann der Lesemodus erscheint

Damit muss Google nicht auf das Anzeigen von Werbeinhalten – und damit auf Einnahmen – verzichten. Von einem echten Lesemodus, der eine klassische Webansicht in eine wie bei einem E-Reader verwandelt, ist das neue Chrome-Funktion also etwas entfernt.

Dementsprechend hat Chrome das Tool von „Read anything“ in „Reading Mode“ umbenannt, der immer noch im Kontrast zum bisherigen „Reader Mode“ steht, den Chrome bisher angeboten hat.

Jener neue „Reading Mode“ wird mit der Version Chrome 114 veröffentlicht werden, die am 24. Mai 2023 erscheinen soll.

