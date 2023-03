News Artikel merken

Gefälschte ChatGPT-Erweiterung stiehlt Facebook-Cookies

ChatGPT ist in aller Munde – und war leider auch in einer Fake-Version als Add-on bei vielen Google Chrome-Nutzer:innen in Gebrauch. Unterdessen wurde die Erweiterung aus dem Store entfernt – die Schäden sind allerdings noch nicht absehbar.

Von Hannah Klaiber