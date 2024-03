Google Eastereggs: Von lustigen Spielen bis zu praktischen Tools – Wie viele kennst du?

Es ist ein waschechter Klassiker, den fast alle Nerds kennen: Gibst du bei der Google-Suche „Do A Barrel Roll“ ein, dann macht die Suchmaschine genau das, wozu du sie aufgefordert hast: eine kleine Rolle. Dabei handelt es sich um eines der vielen Eastereggs, die Google immer mal wieder in seinen Produkten versteckt. Besonders die Suchmaschine ist voll von ihnen.

Die Eastereggs von Google lassen sich grob in zwei bis drei Kategorien einteilen: Neben lustigen Effekten sind auch Spiele in der Suchmaschine zu finden, zudem lassen sich auch in anderen Google-Produkten kleine Überraschungen entdecken. Allerdings schaltet der Konzern seine Eastereggs teilweise genauso schnell ab, wie sie erscheinen. Einen guten Überblick zu bekommen, ist also etwas schwierig.

Eastereggs in der Google-Suche: Von Barrel Roll bis zum DVD-Screensaver

Auch wenn Google einer der größten Internetkonzerne ist, verlieren die Entwickler hinter der Riesenmaschine offenbar nicht ihren Humor. Wer in der Google-Suche nach bestimmten Begriffen sucht, bekommt mit etwas Glück eines von vielen Eastereggs zu Gesicht. „Do A Barrel Roll“ ist nur eines von vielen dieser „Ostereier“. Gibt man das Kommando (das auf auf Deutsch etwa „Mach eine Fassrolle“ heißt) in das Suchfeld ein, beginnt sich die Seitenansicht um 360 Grad im Uhrzeigersinn zu drehen. Das ist auch logisch, denn der Begriff beschreibt eine Flugfigur, bei der mit dem Flugzeug eine Schraube geflogen wird – der Browser empfindet quasi diese Bewegung nach.

Außer der Flugrolle ist in der Google-Suche noch das ein oder andere kleine Kuriosum zu entdecken. Gibt man beispielsweise „askew“, das englische Wort für schief, ein, wird das Suchergebnis leicht geneigt angezeigt. Googelst du „DVD-Screensaver„, springt das Google-Logo wie damals das DVD-Logo von Ecke zu Ecke.

Leider sind viele der Eastereggs nur richtig witzig, wenn man der englischen Sprache mächtig ist. Bei der Suche nach „Recursion„, was einen unendlichen Vorgang beschreibt, der sich selbst als Teil enthält, schlägt Google immer wieder den gleichen Begriff vor. Klickst du bei der Google-Suche von „Pride“ auf das Herz, taucht ein kleiner Gay-Pride-Marsch auf. Auf die Suchanfrage, ob die Erde flach ist, hat Google eine einfache Antwort: Nein. Auf der Suche nach Fun-Facts kannst du „i’m feeling curious“ googeln, wodurch dir die Suchmaschine beliebige interessante Fakten ausspuckt.

Auch außerhalb der genannten Begriffe finden sich immer noch Eastereggs, die darauf warten, entdeckt zu werden.

Nicht nur lustige Effekte hat die Suchmaschine zu bieten. Auf Google kannst du nämlich auch ein paar Spiele spielen. Besonders Klassiker sind hier zu finden. Gibst du zum Beispiel „Play Snake“ in die Suchleiste ein, kannst du den Spieleklassiker Snake spielen. Auch Minesweeper, Pac-Man und Solitaire finden sich in der Suchmaschine als kleiner Zeitvertreib.

Zusätzlich versteckt Google eine Menge Tools. Bei der Eingabe von „Google Münzwurf“ kannst du eine Münze für dich entscheiden lassen. Selbiges gilt auch für den Würfel oder den Taschenrechner. Für Musiker:innen ist besonders das Stimmgerät praktisch. Ein weiteres unterhaltsames Tool ist die Emoji Kitchen, mit der verschiedene Emojis miteinander fusioniert werden können.

Verlorene Eastereggs sind teilweise gesichert

Über die Jahre haben nicht alle Eastereggs bei Google überlebt. Einige existierten nur für spezielle Events und werden danach abgeschafft. Andere waren schon über zehn Jahre alt und haben wohl irgendein Update nicht überlebt. Um auch vergangene Eastereggs zu erhalten, speichert die Website elooG sie.

So gibt es auf der Seite noch den Thanos-Snap, eine Anspielung auf den 2018 erschienenen Marvel-Film Infinity War. Klickt man auf den Infinity-Gauntlet, verschwindet wie im Film die Hälfte aller Suchergebnisse. Google stellte das Easteregg 2020 ein. Auf elooG ist es dennoch verfügbar.

Ein letztes Easteregg hat Google noch in petto: Auf der Seite Google.com/humans.txt wird eine einfache Textdatei angezeigt, die aufzeigt, dass Google von einem großem Team auf der ganzen Welt betrieben wird. Wer dem Unternehmen bei seiner Mission helfen möchte, soll sich bewerben.

