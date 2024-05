OpenAI: Insider berichten über die neue Websuche für ChatGPT – was sie anders machen soll

OpenAI arbeitet an einem neuen Feature für ChatGPT, das es dem Chatbot ermöglichen soll, das Internet zu durchsuchen und Quellen direkt in den Suchergebnissen anzugeben. Mit der Funktion könnte OpenAI eine Alternative zu Google darstellen.

Nutzer könnten Fragen in natürlicher Sprache stellen und ChatGPT würde in gleicher Weise antworten und dabei die Quellen für die Informationen offenlegen. Laut Insidern soll die Suchfunktion zudem in der Lage sein, auf Anfrage auch mit Bildern zu antworten.

Zum Beispiel könnte der Chatbot, wenn jemand fragt, wie man einen Türknauf austauscht, ein passendes Diagramm anzeigen, wie Bloomberg berichtet.

ChatGPT kann bereits das Internet durchforsten

Für zahlende Nutzer bietet ChatGPT bereits die Möglichkeit, das Internet zu durchsuchen und Quellen in den Antworten anzugeben. Die Suche wirkt jedoch oft rudimentär und liefert nicht immer präzise Ergebnisse. Ein spezialisiertes Feature könnte deutlich verbesserte Suchergebnisse ermöglichen.

Offizielle Aussagen von OpenAI zur Suchfunktion stehen noch aus. Die Existenz der Domain search.chatgpt.com deutet jedoch stark darauf hin. Obwohl momentan auf der Seite nur „not found“ angezeigt wird, hat sie am Wochenende kurzzeitig auf ChatGPT weitergeleitet.

OpenAI arbeitet außerdem an Sprach-KI

OpenAI entwickelt neben einer Suchfunktion auch eine Sprach-KI, die eine Stimme basierend auf nur 15 Sekunden Quellmaterial perfekt klonen können soll. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Technologie ein hohes Potenzial für Missbrauch birgt, weshalb sie noch nicht veröffentlicht wird.

Wann genau die Technologie öffentlich zugänglich gemacht wird, bleibt unklar. OpenAI zeigt damit Verantwortungsbewusstsein im Umgang mit fortschrittlichen KI-Technologien.

